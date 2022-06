Schumacher victime d'un accident "super bizarre"

Au 26e tour du Grand Prix de Monaco, alors qu'il évoluait en antépénultième position, Mick Schumacher a été victime d'un accident impressionnant dans le complexe de la Piscine. Le pilote Haas a subitement perdu le contrôle de sa monoplace en sortant de la première chicane, finissant son embardée contre les protections de la deuxième chicane.

L'accident a été si violent que le train arrière de sa Haas VF-22 a été arraché lors de l'impact, néanmoins Schumacher en est sorti indemne. Après un passage au centre médical du circuit, l'Allemand est revenu sur un incident qu'il peinait à comprendre.

"C'était super bizarre", a-t-il indiqué. "De ce que j'ai vu sur la vidéo, il semble que l'on ait roulé à 10 centimètres [de la bonne trajectoire], la roue avant est peut-être passée sur une zone humide ou quelque chose comme ça, ce qui a provoqué une glissade du train arrière. C'est à ce moment là que l'arrière a décroché, j'ai essayé de faire la correction et c'est pour ça que [la voiture] est partie à gauche. C'est très, très malheureux et très agaçant."

C'est sur l'accident de Schumacher que Haas a mis fin à son week-end monégasque, puisque Kevin Magnussen a été contraint d'abandonner quelques tours plus tôt en raison d'un problème moteur. Avant de renoncer, le Danois était en bagarre avec Pierre Gasly à la porte des points, et son rythme ainsi que sa stratégie auraient pu lui permettre de terminer dans le top 10.

"J'étais bien avant [l'abandon], on était 11e et beaucoup plus rapides que [Valtteri] Bottas [en dixième position]", a-t-il déclaré. "J'avais vraiment hâte de faire cet arrêt, je venais à peine de dire à l'équipe que je voulais m'arrêt pour des slicks. Quelques gars derrière s'étaient déjà arrêtés pour des intermédiaires, nous étions encore sur des pneus pluie et nous voulions passer directement aux slicks, c'était une énorme opportunité."

"Je suis très déçu, pour moi bien sûr et pour l'équipe parce qu'ils ont perdu une bonne opportunité de marquer des points et de se rattraper après une journée décevante [en qualifications]. La voiture était super, j'avais un excellent rythme dans ces conditions."

Avec Luke Smith