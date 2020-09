Sebastian Vettel pilotera pour Aston Martin en 2021

Ce que Sebastian Vettel décrivait comme de "vagues discussions" à la mi-juillet a donc abouti à un accord ferme et définitif : le quadruple Champion du monde rejoindra la saison prochaine l'écurie Racing Point, qui portera dès lors le nom d'Aston Martin en Formule 1. Propriété de Lawrence Stroll et de ses associés, la structure basée à Silverstone a officialisé la nouvelle ce jeudi. Cette annonce intervient au lendemain de celle faite par Sergio Pérez, le Mexicain étant prié d'aller voir ailleurs pour permettre ce recrutement de luxe.

Lire aussi : Pérez quittera Racing Point à l'issue de la saison

L'avenir de Vettel en F1 était l'un des points d'interrogation majeurs pour la saison 2021 depuis le printemps dernier. Alors qu'il souhaitait prolonger son contrat chez Ferrari, la Scuderia avait décidé de mettre un terme à cette collaboration à la fin de l'année en cours, jetant son dévolu sur Carlos Sainz. Le pilote allemand a alors vu les portes se refermer peu à peu, tout en affirmant qu'il devait d'abord décider ce qui était préférable pour lui sur un plan personnel. Si certains ont remis en question sa motivation, il montre en se lançant dans ce nouveau projet qu'il a toujours envie de succès en F1.

Vettel fera équipe l'an prochain avec Lance Stroll, sous les couleurs d'Aston Martin. Son engagement est pluriannuel, et lui permettra d'être présent avec l'équipe dans deux ans, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation technique. Compte tenu du gel partiel des monoplaces, il sait déjà plus ou moins à quoi s'attendre sur le plan des performances pour 2021. Il connaîtra sa cinquième écurie en F1 après BMW (2007), Toro Rosso (2007-2008), Red Bull Racing (2009-2014) et Ferrari (2015-2020).

"Je suis ravi de partager enfin cette nouvelle enthousiasmante quant à mon avenir", se réjouit Vettel. "Je suis extrêmement fier de dire que je serai pilote Aston Martin en 2021. C'est une nouvelle aventure pour moi, avec un constructeur automobile légendaire. J'ai été impressionné par les résultats obtenus par l'équipe cette année et je crois que l'avenir sera encore plus brillant. L'énergie et l'investissement de Lawrence en F1 m'inspire et je crois que nous pouvons construire quelque chose de très particulier ensemble. J'aime encore beaucoup la F1 et ma seule motivation est de courir à l'avant de la grille. Le faire avec Astron Martin sera un immense privilège."

La croissance de l'ex-équipe Force India se poursuit avec ce recrutement clinquant, alors que d'autres projets sont déjà lancés comme la construction d'une nouvelle usine d'ici 2022.

"Tout le monde à Silverstone est enthousiaste", se félicite Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe. "Sebastian est un champion qui va apporter sa mentalité de vainqueur, et cela correspond à nos ambitions pour la future écurie Aston Martin. Le samedi ou le dimanche, Sebastian est l'un des meilleurs pilotes au monde, et je ne peux pas imaginer meilleur pilote pour nous aider à entrer dans cette nouvelle ère. Il jouera un rôle significatif pour porter cette écurie à un niveau supérieur."