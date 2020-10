Vettel favorable à des courses de tourisme entre pilotes de F1

En 1984, pour marquer l'inauguration de son nouveau circuit, le Nürburgring avait organisé une course réunissant 10 champions du monde de F1 et d'autres pilotes, dans des Mercedes 190 E identiques. Un certain Ayrton Senna, qui venait à peine de faire ses débuts en Formule 1, s'était imposé.

Dans quelques jours, les pilotes retrouveront le Nürburgring, présent au calendrier pour la première fois depuis 2013, mais aucun événement de ce type n'est prévu, au grand dam de Sebastian Vettel, favorable à l'instauration de courses exhibition.

"Ce serait fun, j’y serais favorable", a déclaré le quadruple champion du monde. "Si nous avions la possibilité de nous affronter dans des voitures de tourisme, ou autre chose, nous pourrions vraiment nous battre. Je ne sais pas si cela nuirait au spectacle de la course de F1 ensuite."

"Je pense que ce serait fun. C'était il y a longtemps. Maintenant nous faisons énormément de courses de F1. Ce serait bien de nous affronter aussi dans d’autres voitures. Avant, on voyait les pilotes rouler en Formule 1, en Formule 2, dans vraiment tout, toutes les semaines."

"Maintenant, le niveau est très, très élevé, et nous nous concentrons sur une seule chose. Je pense que pour les pilotes, ce serait fun de pouvoir rouler aussi dans d’autres voitures et dans d’autres catégories."

Vettel pense cependant que cela ne se fera pas : "J’imagine que cela pourrait déconcentrer, et il y a beaucoup d’arguments [contre de telles courses]. Je pense que cette époque est révolue."

Carlos Sainz aimerait lui aussi un affrontement avec ses rivaux à armes égales, mais seulement avec des F1 : "Je veux me battre avec eux dans des conditions presque identiques, dans une Formule 1", a déclaré l’Espagnol à Motorsport.com. "Le reste ne m’intéresse pas. Quand on est pilote, on peut toujours se jauger dans la meilleure voiture du monde, et c’est une Formule 1. J’espère qu’un jour nous pourrons tous disposer de la même Formule 1, pour voir qui est le plus rapide. Ce serait le meilleur test, ou le plus juste. Je pense que c’est impossible."

"Au final, la F2, la F3, le rallye ou le reste sont très différents de nos compétences. Nous sommes des pilotes de Formule 1 professionnels et nous sommes les experts pour piloter les voitures les plus rapides au monde. Donc pour me comparer aux 19 autres, j’aimerais avoir la même Formule 1 et voir qui peut s’adapter le plus vite et qui est le plus rapide."

Les pilotes de F1 s'aventurent rarement dans d'autres catégories avant leur retraite, mais il arrive qu'ils s'engagent en endurance. En 2008, Sébastien Bourdais a disputé les 24 Heures du Mans avec Peugeot tout en roulant pour Toro Rosso en Formule 1. Nico Hülkenberg a fait une pause dans sa saison 2015, chez Force India, pour rouler également au Mans, au volant d'une Porsche, avec la victoire à la clé.

Plus récemment, Brendon Hartley et Fernando Alonso ont cumulé une présence en F1 et dans le WEC. Hartley a fini sa saison 2017 avec Porsche malgré son arrivée chez Toro Rosso en cours d'année, tandis qu'Alonso roulait pour McLaren en F1 et pour Toyota en endurance durant l'année 2018. L'année précédente, l'Espagnol avait fait l'impasse sur le Grand Prix de Monaco pour disputer les 500 miles d'Indianapolis en IndyCar.

Avec Erwin Jaeggi