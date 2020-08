Vettel ne veut pas de manager malgré son avenir incertain

La Scuderia Ferrari a décidé de se séparer de Sebastian Vettel après six saisons de collaboration pour le remplacer par Carlos Sainz, qui épaulera Charles Leclerc à partir de 2021. Les portes des top teams sont fermées pour le quadruple Champion du monde, pour qui la seule option intéressante serait de rejoindre l'écurie Racing Point, qui deviendra Aston Martin l'an prochain – bien que Lance Stroll et Sergio Pérez soient théoriquement déjà confirmés.

Or, Vettel a toujours préféré gérer sa carrière seul, sans manager, s'appuyant toutefois sur le soutien de proches tels que Helmut Marko, conseiller de Red Bull en sport automobile. L'Allemand a rejoint le giron de la marque au taureau en 2001, alors qu'il évoluait encore en karting, et y est resté jusqu'en 2014, après avoir remporté quatre titres mondiaux. Par ailleurs, il peut également compter sur Britta Roeske pour gérer ses relations avec les médias, et il fait appel à des avocats pour finaliser ses contrats.

Lorsque l'ancien pilote Ralf Schumacher lui demande, dans un entretien pour la chaîne Sky, si le moment est venu de trouver un manager, Vettel répond : "Peut-être, cela aide çà et là. Mais j'ai toujours procédé ainsi. Certaines personnes vont et viennent. Il y a beaucoup de gens qui vous font des compliments, et quelques semaines plus tard, les mêmes vous critiquent."

"J'ai toujours été… je ne veux pas dire seul, car il y a évidemment des gens autour de moi qui me soutiennent. Mais je pense que savoir à qui on peut faire confiance et avec qui on peut construire est plus important que l'opinion publique. Je pense avoir un environnement bon et solide, j'ai encore le moral et c'est assez clair dans ma tête. Je n'ai jamais été vraiment dépendant de ce que pourrait être la perception externe, de ce que pensent et disent les gens. Dieu merci, je n'ai jamais trop dépendu de ça. Je ne suis pas tout ce qui est écrit ou dit."

Avec Jonathan Noble et Christian Nimmervoll

