Vettel n'a pas encore trouvé son nouveau défi

Depuis qu'il a pris sa retraite de la Formule 1, Sebastian Vettel a changé de vie, profitant de son épouse et de ses trois enfants loin de l'agitation des paddocks. Le quadruple Champion du monde reste passionné par la course automobile, en témoigne sa participation au Festival of Speed de Goodwood ce week-end, où il a pris le volant de deux monoplaces de sa collection personnelle : la Williams FW14B de 1992 et la McLaren MP4/8 de 1993.

Ces deux bolides roulaient avec du carburant synthétique, plus écologique donc, en phase avec les convictions environnementales adoptées par Vettel depuis quelques années – et de son propre aveu, ce sujet, il ne s'en est pas préoccupé assez tôt.

"C'est sûrement quelque chose dont j'ai entendu parler quand j'étais plus jeune et, évidemment, le problème [du changement climatique] était déjà là", explique l'Allemand. "Mais c'est quelque chose dont tout le monde a entendu parler de nos jours, et nous nous rendons compte que nous ne pouvons ni le fuir, ni y échapper."

"Est-ce que cela a eu un impact sur mes performances ? Je ne sais pas, c'est dur à dire – ça l'est toujours en sport auto. Je dirais que probablement non, mais si oui, je ne le regrette pas car je pense qu'il y a des problèmes évidents dans ce monde qui vont bien au-delà d'un certain chrono et du classement d'un jour."

"Bien que je vive pour la course, et que le jour-même il n'y ait probablement rien de plus important à mes yeux, pour nous tous et pour notre planète, il y a un sujet bien plus majeur que le fait que je me qualifie un peu plus haut ou plus bas. Si l'on met les choses en perspective, ce qui se passe en piste et ce qui se passe en F1 n'a probablement aucune importance."

Sebastian Vettel

Désormais, Vettel est en quête de nouveaux projets, lui qui est manifestement très courtisé depuis qu'il a raccroché le casque mais n'a donné suite à aucune proposition. "On verra", indique l'intéressé. "Mais j'ai des idées. Je suis allé à Monaco cette année, j'ai eu une très bonne rencontre avec Stefano [Domenicali, PDG de la F1]."

"En dehors de la pollution directe évidente des voitures, la F1 a une responsabilité immense, car c'est un événement de très grande envergure. Beaucoup de gens s'y rendent, je crois qu'il y avait environ 500 000 personnes au Grand Prix de Grande-Bretagne ? [480 000 spectateurs cumulés du jeudi au dimanche, ndlr] Il n'y a donc pas que les voitures, loin de là, mais les voitures, forcément, tout le monde les voit. Et il est important que cela aille dans la bonne direction. Bref, je parle, et j'ai des idées. On verra ce que réserve l'avenir."

Sur les offres qui lui ont été faites, Vettel précise : "Il y a beaucoup d'intérêt provenant d'angles différents. Mais l'an dernier, j'ai voulu me fixer l'objectif d'être libre. Et j'ai commencé par dire non à beaucoup de choses, car je veux faire connaissance avec cette version de moi-même qui, d'une certaine manière, ne sait pas quoi faire, qui n'a pas un emploi du temps précis et qui peut être inspirée par différentes choses. Je suis encore dans cette quête."

"Je passe beaucoup de temps avec mes enfants par ailleurs, on a pas mal voyagé en van. J'y prends du plaisir. Mais je sais avec certitude que je ne vais pas vivre la vie de mes enfants. Ça ne va pas être ma tâche principale, même si je veux être là pour eux. Tôt ou tard, je vais trouver comment relever un nouveau défi."