Seidl intransigeant avec le devoir d'humilité chez McLaren

Recruté pour prendre les rênes de McLaren et remettre l'écurie britannique sur de bons rails, Andreas Seidl va vivre sa première intersaison à Woking, lui donnant l'occasion d'apposer un peu plus sa patte puisqu'il n'était entré en fonction qu'en mai dernier. Son arrivée a été l'une des décisions clés prises par Zak Brown pour redresser une équipe moribonde après l'échec cuisant du partenariat avec Honda, et s'est ajoutée à une réorganisation plus large ainsi qu'à d'autres recrutements comme celui du directeur technique James Key.

Quasiment contre toute attente, McLaren a probablement gagné du temps en 2019 en réalisant une saison au-delà de ses propres espérances, qui va se conclure par la quatrième place au championnat constructeurs. Le pas franchi l'hiver dernier après avoir tourné la page Fernando Alonso s'est avéré significatif en termes de performance, et s'il est clairement encourageant et motivant, il ne doit pas avoir l'effet contreproductif de voir la machine s'emballer trop vite et exploser en vol. Ce besoin d'humilité et de patience, en dépit de l'histoire si riche en succès de McLaren en F1, Andreas Seidl en a parfaitement conscience. Celui qui a conduit Porsche au succès en Endurance entend bien le rappeler autant qu'il le faudra à ses hommes, quitte à recourir à une lapalissade : seul le travail paiera.

"Nous avons des objectifs élevés, et à moyen terme nous voulons clairement réduire l'écart avec les équipes de pointe, nous battre pour des podiums et gagner à nouveau des courses", rappelle l'Allemand. "En même temps, nous devons être réalistes par rapport à ce qui est réalisable d'une année sur l'autre. Nous avons énormément de respect pour les trois top teams et pour ce qu'ils font. Mais je dois aussi m'assurer que dans l'équipe, nous conservions ce respect pour chaque autre écurie contre laquelle nous nous battons actuellement, car tout le monde redouble d'efforts pour progresser d'une année sur l'autre."

"Toutes ces équipes qui sont dans le paddock ont des gens formidables qui travaillent pour elles, avec beaucoup de talent. C'est un sport très complexe. C'est pour cela que l'on ne peut jamais rien prendre pour acquis. Il est important de rester humbles, de rester concentrés, et de ne pas se laisser emporter par ce que nous avons été capables de faire entre l'année dernière et cette année. Nous devons simplement continuer à travailler dur, de manière à faire en sorte d'être meilleurs collectivement."

Toute évidence est parfois bonne à rappeler, et le discours d'Andreas Seidl n'en manque pas. Non seulement le nouvel homme fort de McLaren rappelle qu'il n'existe aucune recette miracle au succès, mais il insiste également pour que tout son petit monde garde les pieds sur terre en vue de 2021. Cet horizon de la nouvelle réglementation est alléchant car coché par plusieurs comme l'opportunité rêvée d'accrocher le bon wagon, mais cela ne se fera pas sans efforts.

"Nous devons concevoir une voiture de course plus rapide, développer nos processus internes et notre méthodologie", prévient Seidl. "Nous devons mettre toutes ces pièces du puzzle en place au cours des prochains mois et des prochaines années, car nous pensons que c'est important pour se relever à nouveau. Il y a la réglementation 2021 qui va entrer en vigueur, avec notamment un plafonnement des budgets qui nous aidera, mais il y a toujours trois équipes devant nous et c'est tout simplement parce qu'elles font un meilleur travail. Il n'y a pas de mécanisme automatique pour les rattraper."