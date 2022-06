Seidl : McLaren doit "élever son niveau" pour rester 4e

Au Grand Prix du Canada, et pour la troisième fois de la saison, McLaren a signé un zéro pointé. Ni Lando Norris ni Daniel Ricciardo ne sont parvenus à terminer l'épreuve dans le top 10, en dépit d'une neuvième place sur la grille de départ pour l'Australien. Norris a quant à lui dû revenir à un ancien moteur pour la course en raison d'un problème de capteur en qualifications et a perdu de précieuses secondes au stand à la fin de son premier relais.

Alors que la course était neutralisée par un Virtual Safety Car, McLaren a sauté sur l'occasion pour faire rentrer ses deux pilotes dans le même tour, néanmoins ce double arrêt a été très mal exécuté : non seulement les mécaniciens ont eu des difficultés à serrer la roue avant droite de Ricciardo mais ils ont aussi accueilli Norris sans que les pneus du pilote ne soient prêts, ce qui a eu pour effet de le faire plonger au classement.

Andreas Seidl, le directeur d'équipe, n'a ainsi pu cacher son mécontentement. "C'est évidemment un [dimanche] décevant pour nous [et] un week-end très décevant pour de nombreuses raisons : des problèmes de fiabilité, un problème opérationnel en course, mais aussi en matière de rythme et où nous souhaitons être", a-t-il énuméré après la course.

"Nous avons eu un problème de communication pendant les arrêts, qui a fait boule de neige et s'est transformé en ce problème que nous avons vu. Nous devons analyser ça et revenir plus forts. Évidemment, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que c'est quelque chose que nous devons revoir en interne, en tant qu'équipe."

Arrêt interminable pour Norris

Alors que Norris a franchi la ligne à une anonyme 15e place, Ricciardo a fini 11e, à la porte des points. L'Australien était en lutte avec Lance Stroll pour le dernier point attribué, néanmoins un problème de freins l'a obligé à abandonner cette bataille en levant le pied dans les derniers tours.

Malgré ce score vierge, McLaren a conservé sa quatrième place au classement général. Toutefois, ses deux rivaux directs, Alpine et Alfa Romeo, ont marqué de gros points à Montréal et se sont donc rapprochés de l'équipe de Woking. Aujourd'hui, elle ne compte plus que huit points d'avance sur Alpine et 14 sur le Trèfle. Et selon Seidl, si McLaren souhaite conserver cette quatrième place, il lui faut impérativement montrer un meilleur visage.

"Si l'on regarde les deux dernières courses, il y a clairement une tendance où nous avons perdu du terrain par rapport à Alpine en particulier", a-t-il affirmé. "Aussi, d'autres voitures ont montré des signes d'amélioration nette, comme les Aston Martin le vendredi. Donc il est clair que nous devons élever notre niveau dans tous les domaines – la fiabilité, les opérations, la performance – pour nous assurer que nous restons dans cette lutte pour la quatrième place."

Seidl a également ajouté qu'aucune évolution n'est prévue sur le court terme "pour de nombreuses raisons, y compris la gestion du plafond budgétaire", et a expliqué que le moteur défectueux de Norris retiré après les qualifications pourrait être sauvé, bien que cela n'ait pas encore été confirmé.

"Ce qui s'est passé [samedi] sur l'unité de puissance de Lando était un problème avec un capteur qui causait une perte de puissance et un raté d'allumage. C'est pour ça que nous avons dû abandonner la Q2. Nous avons procédé à une analyse par la suite et nous avons pris la décision dans le garage de réinstaller l'autre unité de puissance du pool. Nous espérons que l'unité de puissance de [samedi] pourra être réparée, pour le moment il n'y a aucun signe [montrant] que nous ne pourrions pas finir la saison avec trois unités de puissance."

Avec Adam Cooper