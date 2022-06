McLaren "ne peut plus" respecter le plafond budgétaire

Il s'agit du sujet chaud dans le paddock depuis quelques semaines. Plusieurs équipes de premier plan ont indiqué qu'il sera impossible de rester dans les limites du plafond budgétaire en raison de l'inflation et de l'augmentation des frais de transport, Christian Horner suggérant que jusqu'à sept équipes dépasseront la limite de 141,2 millions de dollars en 2022. Dans le même temps, Alpine et Alfa Romeo résistent à l'idée d'un ajustement à la hausse du plafond qui permettrait aux équipes de respirer. Le directeur de McLaren Andreas Seidl, lui, espère toujours que la FIA et la F1 pourront trouver une solution, alors que les discussions s'éternisent.

"Pour nous, en tant qu'équipe qui avait prévu de respecter le plafond au début de l'année, avec tous ces coûts inattendus qui sont apparus, nous sommes dans une position où nous ne pouvons plus respecter le plafond, parce que vous avez simplement certains coûts fixes pour commencer la saison", a-t-il répondu lorsque Motorsport.com lui a demandé si l'équipe pouvait encore respecter le plafond.

"Vous avez des coûts fixes avec les ressources que vous avez en place, le personnel et ainsi de suite, que vous ne pouvez plus ajuster. Et avec cette énorme augmentation inattendue des coûts, principalement du côté du fret et des factures énergétiques, nous sommes dans la même position que d'autres équipes et nous ne pourrons pas respecter le plafond cette année. Et j'ai toujours l'espoir, avec toutes les conversations qui ont lieu en ce moment, avec les autres équipes, avec la FIA et la F1, de trouver la solution qui est dans le meilleur intérêt du sport pour l'avenir."

Seidl a insisté sur le fait qu'il croit toujours au principe du plafond budgétaire, arguant qu'il était nécessaire à la fois pour la durabilité et le resserrement du plateau. "Je ne veux pas trop entrer dans les détails des discussions que nous avons en ce moment avec les autres équipes et la FIA", a-t-il ajouté. "La chose la plus importante est que, dans l'intérêt du sport, nous trouvions une solution définie pour tout le monde, car je pense que c'est également crucial pour s'assurer que les principes du plafonnement des coûts ne soient pas dilués, ou quoi que ce soit d'autre."

"Je suis vraiment heureux que le plafonnement des coûts soit en place. C'était une nécessité pour la discipline en général, pour la F1, mais aussi pour nous en tant qu'équipe, afin d'être en mesure d'être engagé en F1 d'une manière financièrement viable, mais aussi dans une position où vous pouvez être réellement compétitif sur le plan sportif. C'est juste une nouvelle dimension ou un nouveau paramètre que vous devez prendre en compte dans la façon dont vous terminez l'année en F1. Et il est clair, surtout dans les circonstances actuelles, que le développement de la voiture est fortement influencé par le plafond des coûts en ce moment, en raison de tous ces coûts inattendus qui sont apparus récemment. Mais au final, c'est le même défi pour tout le monde. Et donc je n'ai aucune inquiétude à ce sujet."

Lorsque l'Allemand est interrogé sur le seuil de dépassement du plafond de 5% (au-delà duquel les pénalités deviennent plus sévères), Seidl a insisté sur le fait qu'il n'y pense pas. "Je ne suis pas concentré sur un certain point, je me focalise simplement sur la recherche d'une solution, qui fonctionne pour toutes les personnes concernées. Et encore une fois, dans le meilleur intérêt de la discipline. Tout le monde a intérêt à ce que nous ayons une solution claire pour cette année."