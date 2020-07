Norris a "franchi une étape" et impressionné Seidl

McLaren a débuté la saison 2020 de la meilleure des manières avec un podium pour Lando Norris. Le Britannique débute sa deuxième saison et s'est qualifié quatrième la veille, avec un résultat d'ensemble qui n'a pas laissé insensible son directeur, Andreas Seidl. Ce dernier juge que son pilote a fait des progrès nets depuis la fin de saison 2019, et pense que l'expérience accumulée l'an dernier lui a permis d'évoluer et de s'affirmer, notamment grâce à une confiance bien plus présente.

"Pour un pilote, il est important de créer cette dynamique car ça lui donne la confiance dont il a besoin pour aller chercher le maximum quand il le faut, en qualifications et en course", explique Seidl. "Lando construisait simplement cela lors de ses débuts l'an dernier. On pouvait voir l'an dernier dans ses départs qu'il était très prudent initialement, et une fois qu'il a eu de la confiance et quelques courses effectuées, il était plus présent. Avec le travail qu'il a fait avec l'équipe durant l'hiver, je pense qu'il a franchi une étape. Je suis très heureux, très heureux de l'équipe, et nous pouvons avoir de bons résultats à l'avenir."

Dans le groupe de poursuivants derrière les Mercedes durant toute la course, Norris a profité de la pénalité infligée à Hamilton, mais s'est surtout montré très rapide en toute fin de course pour reprendre environ 1,5 seconde au sextuple Champion du monde dans les deux derniers tours, au prix d'un ballet parfaitement orchestré entre lui au volant et son ingénieur de course, qui lui a indiqué en direct les modes moteurs et déploiements d'énergie à choisir pour gagner le temps nécessaire. Grâce à cette assistance en direct, Norris a terminé à 4,8 secondes de Hamilton, lui permettant de signer son premier podium une fois la pénalité appliquée à son rival.

"Pendant un moment, on a cru avoir manqué le podium quand Leclerc est passé, mais nous communiquions les écarts à Lando au sujet de Lewis. Puis quand [Hamilton] a eu sa pénalité, Lando était préparé à tirer le maximum de la voiture dans les derniers tours. Le fait que Lando parvienne à faire cela est impressionnant, et si vous regardez le week-end complet, ce qu'a fait Lando est impressionnant."

"Cela montre aussi que, comme nous l'attendions de sa part, il a progressé, a franchi une étape en tant que pilote, ce que l'on attend aussi après une saison en tant que débutant en Formule 1. Il a été très bon pour analyser les situations l'an dernier et voir comment il pouvait être mieux préparé pour entamer la saison suivante. Il a grandi en termes de personnalité et de caractère. J'ai été très impressionné par la manière dont il a abordé cette première course de la saison. Je suis sûr que nous nous amuserons beaucoup avec lui à l'avenir."

Le principal intéressé était ravi de sa performance et de son résultat, mais note que McLaren a encore quelques progrès à effectuer en gestion de course, notamment sur le plan de la dégradation des pneumatiques. Sur ce point-là, Norris estime que McLaren est en retard sur les deux équipes avec lesquelles il s'est battu pour aller finalement décrocher ce podium.

"Le rythme était bon avec la piste libre", déclarait le Britannique juste après l'arrivée. "Les Ferrari étaient plus rapides que nous, les Racing Point étaient plus rapides que nous, surtout en rythme de course. Nous étions très rapides [en qualifications] mais ils étaient plus rapides en rythme de course. Ils ont une voiture meilleure à piloter, un peu plus d'appui et ça les aide avec la dégradation des pneus. C'était très difficile mais je pense que lorsque j'avais la piste claire devant moi, et que je gardais les pneus en bonnes conditions, je pouvais vraiment me reposer dessus et la voiture reprenait vie. Nous avons un peu monté la puissance et j'ai fait de beaux tours."