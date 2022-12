Seidl quitte McLaren et devient le nouveau PDG de Sauber

Andreas Seidl se joint à Mattia Binotto, Jost Capito et Frédéric Vasseur, qui ont tous quitté leur poste de directeur au sein de leur équipe, en annonçant son départ de McLaren. L'Allemand, qui dirigeait l'écurie de Woking depuis 2019, prend la direction de la Suisse alors qu'un vide a été créé à la suite du départ de Vasseur pour Ferrari.

Toutefois, Seidl ne sera pas le nouveau directeur d'Alfa Romeo, qui reprendra le nom Sauber en 2024 avant l'arrivée d'Audi deux ans plus tard. Il prendra à la place le poste de président-directeur général, lui aussi laissé vacant par Vasseur, et aura pour première mission de trouver un nouveau directeur d'équipe.

"C'est formidable de rejoindre le groupe Sauber à partir de janvier [2023]", a commenté Seidl, déjà passé par l'écurie lors de ses années chez BMW. "C'est une équipe avec une riche histoire en F1 et que je connais très bien, pour avoir travaillé et vécu à Hinwil pendant quatre ans. Je suis impatient de rejoindre l'équipe et de travailler avec tous les membres du groupe Sauber sur les objectifs ambitieux que nous avons fixés ensemble. Je tiens à remercier Finn Rausing [propriétaire de Sauber, ndlr] et tous les membres du groupe Sauber pour leur choix. Je suis impatient de leur rendre leur confiance avec mon travail."

Rausing a ajouté : "C'est un immense plaisir d'accueillir à nouveau Andreas Seidl à Hinwil en tant que PDG du groupe Sauber. L'expérience d'Andreas est inégalée et il apporte au groupe Sauber une vision claire de ce qui est requis pour atteindre un succès durable. Il reprend une entreprise sur une pente ascendante et partage notre engagement à maintenir la croissance de notre organisation."

L'arrivée de Seidl à Hinwil en marge de celle d'Audi en catégorie reine peut être vue comme une évidence, puisqu'il connait déjà les lieux et le groupe Volkswagen, en ayant dirigé le programme LMP1 de Porsche dans les années 2010. En tant que PDG, il supervisera les différentes activités de Sauber, ce qui sort du simple cadre de la Formule 1. Ainsi, cela représente une promotion pour Seidl plutôt qu'un simple pas de côté.

Dans un communiqué, Audi s'est réjoui du recrutement de Seidl. Oliver Hoffmann, membre du conseil d'administration et chargé du développement technique, a indiqué : "Andreas Seidl possède une grande expérience dans des rôles de direction de programmes de compétition automobile, tant du côté des constructeurs que des équipes de Formule 1. Ses précédentes performances dans le domaine du sport automobile sont impressionnantes."

Andrea Stella nommé directeur de McLaren

McLaren n'a pas tardé à annoncer le nom du remplaçant d'Andreas Seidl. C'est Andrea Stella, anciennement directeur exécutif de la branche Racing du groupe, qui devient le nouveau team principal de l'écurie de F1.

"Je me sens privilégié d'assumer le rôle de directeur d'équipe, ce qui représente une nouvelle étape dans mon histoire avec McLaren", a-t-il commenté. "Je suis reconnaissant à Zak [Brown] et aux actionnaires de la confiance qu'ils m'ont accordée, ainsi qu'à tous mes collègues et à ceux qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière en F1."

"Nous faisons preuve de réalisme quant à la quantité de travail qui nous attend pour remonter [dans la hiérarchie F1] mais je suis enthousiaste et encouragé par le fait que je suis dans cette aventure avec une équipe pleine de talent, d'expérience, d'esprit de compétition et de dévouement. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre eux, Lando [Norris] et Oscar [Piastri], afin de signer ensemble de grands succès et de profiter de cette aventure."

Ancien ingénieur Ferrari, Stella a rejoint McLaren en 2015 et a occupé plusieurs postes, dont celui de responsable des opérations piste et responsable de la performance.

