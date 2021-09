McLaren reste méfiant : "On nous a détruits" à Zandvoort

En franchissant la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Italie aux deux premières positions, Daniel Ricciardo et Lando Norris ont offert à McLaren un doublé tant espéré. La performance a été dignement célébrée à Woking cette semaine, mais Andreas Seidl n'a pas oublié que le chemin était encore long pour son équipe. Il a suffi au directeur de prendre l'exemple du revers essuyé au Grand Prix précédent, aux Pays-Bas, pour souligner la profondeur du fossé séparant McLaren des top teams.

"Je respecte Mercedes et Red Bull pour avoir conçu une voiture capable de se battre pour la victoire à chaque course", a expliqué Seidl. "Voilà ce qui nous sépare de ces gars-là, donc je ne prête pas trop attention au doublé. Au fond, c'est un résultat incroyable pour nous, mais à peine sept jours plus tôt, on nous a détruits en matière de performance à Zandvoort. Notre voiture a toujours du retard sur les top teams, c'est pourquoi nous devons continuer de travailler dur pour combler ce retard sur tous les types de circuits."

Mais cette victoire montre surtout que McLaren avance dans la bonne direction, ce qui permet aux membres de l'équipe de rester motivés. "[La victoire] est la meilleure motivation pour continuer à avancer", a lancé l'Allemand. "Bien entendu, je suis très satisfait de ce que les deux pilotes ont montré, et je suis très heureux de la progression de Daniel depuis la pause estivale vers le niveau qu'il veut atteindre, vers le niveau que nous voulons qu'il atteigne. Et ça s'ajoute à Lando, qui est dans une forme incroyable cette année. Nous en avons besoin pour pouvoir nous battre contre Ferrari et revenir aux avant-postes."

Si McLaren s'est bien remis de son divorce avec Honda en améliorant chaque année sa position au classement des constructeurs jusqu'à atteindre la troisième place en 2020, l'écurie n'avait plus gagné depuis 2012. Lors de ces neuf années de disette, des équipes comme AlphaTauri, Racing Point et Alpine ont triomphé, en devançant parfois une McLaren. Mais Seidl a affirmé que cette situation ne l'avait jamais contrarié.

"Ce n'est pas frustrant de voir d'autres pilotes gagner des courses parce qu'au final, si l'on gagne une course, on le mérite. Pour moi, le plus important est de voir que nous progressons constamment en tant qu'équipe. Nous allons arriver à un stade où nous pourrons gagner chaque week-end grâce à la performance pure, sans prendre en compte les caractéristiques de la piste, le choix des pneus ou les conditions. Je suis concentré sur cet objectif", a-t-il poursuivi.

"Mais, évidemment, nous voulons saisir des opportunités lorsqu'elles se présentent, parce qu'un moment comme [le GP d'Italie] est tout simplement inoubliable pour tous les membres de l'équipe. Il est important de le fêter car cela n'arrive pas souvent en ce moment. Mais nous sommes sur une pente ascendante. Il y a encore beaucoup de travail mais nous sommes très heureux d'avoir pu signer ce résultat."