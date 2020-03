C'était un 25 mars : les débuts de Senna et Bellof en F1

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Parmi les jeunes loups, c'est Ayrton Senna qui s'était le mieux qualifié, le futur triple Champion du monde démarrant 17e sur la grille à cinq secondes de la pole, mais devant son équipier chez Toleman, Johnny Cecotto. Martin Brundle, qui fut le rival battu du Brésilien lors de la campagne 1983 de F3 britannique, était lui 19e au volant de la Tyrrell à moteur Ford atmosphérique. François Hesnault était 20e dans la Ligier, Stefan Bellof 23e dans l'autre Tyrrell et Philippe Alliot (avec la RAM) était 25e à plus de neuf secondes du meilleur temps d'Elio De Angelis

En course, Senna fut le premier à abandonner, au bout de huit tours, en raison d'un problème de turbo. Bellof en termina lui lors de la 11e boucle sur un souci d'accélérateur, alors qu'Alliot (batterie) et Hesnault (surchauffe) se retirèrent après 24 et 25 tours respectivement. Brundle fut donc l'unique rookie à voir le drapeau à damier ce jour-là, même si les Tyrrell furent plus tard disqualifiées de l'ensemble du championnat pour diverses infractions techniques, avec notamment le célèbre ajout, lors d'arrêts en fin de course, de billes de plomb dans le réservoir d'essence pour atteindre le poids minimum à la pesée.

La course fut remportée par Alain Prost, s'offrant la victoire dès la première épreuve pour son retour chez McLaren. Keke Rosberg (Williams) et le poleman De Angelis (Lotus) complétèrent le podium.

Considéré comme l'un des espoirs les plus talentueux de sa génération, Bellof perdra la vie l'année suivante, lors des 1000 km de Spa au volant d'une Porsche 956B appartenant au Groupe C, sous les yeux de Brundle : "Bellof était féroce mais il n'était pas l'habitué des accidents dont les gens semblent se souvenir", déclarait le Britannique à Autosport. "J'allais monter dans la Jag' et j'ai vu cet accident dans l'Eau Rouge au moment où il s'est produit. Son accident était vraiment énorme, mais il ne semblait pas horrible."

"Je ne l'ai pas regardé en pensant que mon équipier en F1 était mort, mais à cette époque en Endurance il y avait eu cette sensation de 'et maintenant ?'. C'était la même sensation que nous avions tous eu lors du week-end d'Imola en 1994 [lorsque Senna est mort] et dans les semaines qui ont suivi. Il y a évidemment eu bien plus d'énergie que ce qui m'était apparu de là où je me tenais. De ce que j'ai compris, il n'avait aucune chance."

Voir aussi :