Il y a 30 ans : Donington 1993, l'inoubliable leçon de Senna

On peinerait à l'imaginer aujourd'hui mais le lendemain de sa très mauvaise course, tout de même terminée au troisième rang, et alors que la Williams est, à juste titre, vue comme une monoplace extrêmement performante qui devrait normalement permettre de dominer la saison, Alain Prost "seulement" second du championnat à 12 points d'Ayrton Senna, est l'objet d'une campagne de presse assez dure et est reçu au 20 Heures de TF1 pour "s'expliquer" sur ce Grand Prix et son début de saison.

Il faut dire qu'avec un total de sept arrêts au stand, pas toujours très bien exécutés, et classé à un tour de son rival de toujours, le Français a de quoi être agacé. En conférence de presse d'après course, alors qu'il liste les problèmes rencontrés sur la FW15C, le toujours très malin Senna lui lance : "Si tu veux, on échange nos voitures !". Le Brésilien peut de son côté avoir le sourire : sa seconde victoire de la saison, après un Grand Prix du Brésil marqué par la pluie, le place de façon surprenante aux commandes du championnat.

Du Grand Prix d'Europe 1993, troisième manche de la saison courue à Donington, restera surtout le premier tour réalisé par "Magic" Senna où, après être tombé au cinquième rang au premier virage, il va progressivement et en quelques virages prendre la tête, semblant trouver de l'adhérence là où ses adversaires sont à la peine. S'en suivra une domination sans partage au volant d'une monoplace moins performante mais tout de même agile face à une écurie Williams perdue sur le plan stratégique. La suite de la saison 1993 sera malgré tout largement à l'avantage de Prost qui remportera son quatrième titre.

"Je suis sans voix, vraiment aux anges !", s'exclama Senna après ce qui fut la 38e de ses 41 victoires en Formule 1. "Des conditions comme celles-là, c'est la loterie, et c'est en prenant des risques que l'on gagne. Je pense que l'on a bien misé, et on a obtenu ce résultat. Au départ, j'ai décidé d'y aller à fond, avant que Williams n'ait le temps de prendre le large. Ils ont une supériorité technique et on a pensé que c'était la meilleure tactique. Et puis il s'est passé tellement de choses que j'ai du mal à m'en souvenir. Lors de l'arrêt au stand raté, quelque chose s'est mal passé sur la roue arrière droite [lorsque l'écrou s'est dévissé], mais ces gars-là sont vraiment sous pression. C'est la course automobile."

"Je ne sais pas combien de fois nous nous sommes arrêtés pour les pneus, c'est sûrement le record des arrêts au stand dans une course. Piloter avec des pneus slicks dans des conditions humides et vraiment glissantes a demandé un effort énorme, il n'y a pas le feeling avec la voiture et il faut tout simplement s'engager dans certains virages, et alors on peut rapidement se retrouver hors de la piste."

Revivez Donington 1993 grâce à notre diaporama ci-dessous



