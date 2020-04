C'était un 23 avril : Senna et Prost se déchirent, Berger miraculé

Au moment de débuter la seconde manche de la saison 1989, Nigel Mansell et Ferrari sont en tête du championnat. Mais c'est bien la McLaren MP4/5, aux mains d'Ayrton Senna et Alain Prost, qui est la monoplace la plus rapide, dans la lignée de la quasi imbattable MP4/4 de 1988. Imola voit d'ailleurs les blancs et rouges monopoliser la première ligne, le Brésilien devant le Français.

Entre les deux hommes, s'est noué un pacte de non agression plutôt clair : le pilote en tête au premier virage après le départ ne doit pas subir d'attaque de son équipier dans le reste du premier tour. Au moment de l'envol, le Brésilien s'extirpe mieux de sa position que le Français et c'est dans cet ordre que les deux hommes bouclent les premiers tours, avant un terrible incident.

Gerhard Berger, alors cinquième, sort de piste à l'entame de Tamburello. La Ferrari a foncé droit vers le mur. Le choc est d'une violence inouïe et, pire encore, après s'être enfin immobilisée, l'épave prend feu. Heureusement, il ne faut qu'une quinzaine de secondes aux commissaires pour intervenir avec des extincteurs et une dizaine de plus pour venir totalement à bout des flammes. Cette rapidité d'intervention, couplée à la solidité du châssis de la 640, permettent de sortir Berger, un temps inconscient, avec quelques côtes cassées seulement et des brûlures plus ou moins graves mais limitées.

Le drapeau rouge ayant été brandi et la course stoppée, il faut donc procéder à un second départ. Cette fois, c'est Prost qui prend l'avantage et vire en tête au premier virage. Le double Champion du monde s'attend à ce que le pacte de non agression fasse son office mais Senna l'attaque puis le passe au freinage de la Tosa. Le Brésilien l'emportera de quarante secondes.

Le podium se déroule dans une ambiance étrange. Prost est furieux envers ce qu'il considère comme un coup de canif très net dans le pacte mis en place, alors que Senna essaie de justifier son action en expliquant que l'accord ne s'appliquait qu'au tout premier départ. Quoi qu'il en soit, cette course marque la véritable rupture entre les deux hommes qui, à partir de ce moment-là, vont se livrer une guerre sur tous les plans. La saison s'achèvera dans l’acrimonie la plus totale, suite à l'accrochage de Suzuka et la disqualification de Senna. Prost remportera son troisième titre et quittera McLaren.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.