C'était un 11 avril : Senna triomphe, Prost sombre

On peinerait à l'imaginer aujourd'hui mais le lendemain de sa très mauvaise course tout de même terminée au troisième rang, et alors que la Williams est, à juste titre, vue comme une monoplace extrêmement performante qui devrait normalement permettre de dominer la saison, Alain Prost "seulement" second du championnat à 12 points d'Ayrton Senna, est l'objet d'une campagne de presse assez dure et est reçu au 20 Heures de TF1 pour "s'expliquer" sur ce GP et le début de saison.

Il faut dire qu'avec un total de sept arrêts au stand, pas toujours très bien exécutés, et classé à un tour de son rival de toujours, le Français a de quoi être agacé. En conférence de presse d'après course, alors qu'il liste les problèmes rencontrés sur la FW15C, le toujours très malin Senna lui lance : "Si tu veux on échange nos voitures !" Le Brésilien peut de son côté avoir le sourire : sa seconde victoire de la saison, après un GP du Brésil marqué par la pluie, le place de façon surprenante aux commandes du championnat.

Du Grand Prix d'Europe 1993, troisième manche de la saison courue à Donington, restera surtout le premier tour réalisé par "Magic" Senna où, après être tombé au cinquième rang au premier virage, il va progressivement et en quelques virages prendre la tête, semblant trouver de l'adhérence là où ses adversaires peinent. S'en suivra une domination sans partage au volant d'une monoplace moins performante mais tout de même agile face à une écurie Williams perdue sur le plan stratégique. La suite de la saison 1993 sera malgré tout largement à l'avantage de Prost qui remportera son quatrième titre.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une image à l'autre.

Diapo Liste Sega Sonic girl avec Peter Minchinton 1 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Sega Sonic girls 2 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 3 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Départ 4 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford, Riccardo Patrese, Benetton B193B Ford 5 / 61 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford, Alain Prost, Williams FW15C Renault 6 / 61 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford 7 / 61 Photo de: LAT Images Karl Wendlinger, Sauber et Michael Andretti, Mclaren Ford entrent en contact 8 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Accrochage entre Karl Wendlinger, Sauber C12 et Michael Andretti, Mclaren MP4/8 9 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Michael Andretti, Mclaren MP4/8 dans les graviers après l'accrochage avec Karl Wendlinger, Sauber C12 10 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Derek Warwick, Footwork Mugen Honda FA14 11 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford 12 / 61 Photo de: LAT Images Riccardo Patrese, Benetton B193 Ford 13 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford 14 / 61 Photo de: LAT Images Damon Hill, Williams FW15C, devant Michael Schumacher, Benetton B193 15 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford 16 / 61 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 17 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford 18 / 61 Photo de: LAT Images Karl Wendlinger, Sauber C12 19 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 20 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Message des fans pour Ayrton Senna 21 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Martin Brundle, Ligier Renault JS39 22 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Mark Blundell, Ligier Renault JS39 23 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Mark Blundell, Ligier Renault JS39 24 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Les voitures sortent de Redgate 25 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Rubens Barrichello, Jordan 193 26 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Fabrizio Barbazza, sort de sa Minardi M193 Ford après une sortie de piste 27 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Gerhard Berger, Ferrari 28 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Les Ligier JS39 de Martin Brundle et Mark Blundell, qui ont respectivement abandonné aux tours 8 et 21 29 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images J.J Lehto, Sauber 30 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Gerhard Berger, Ferrari 31 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Jean Alesi, Ferrari 32 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Alain Prost, Williams Renault FW15C 33 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford 34 / 61 Photo de: LAT Images Tête-à-queue pour Aguri Suzuki, Footwork Mugen Honda FA14 35 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford 36 / 61 Photo de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8, devant Damon Hill, Williams FW15C 37 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Johnny Herbert, Lotus 107B poursuit Alessandro Zanardi, Lotus 107B 38 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton Ford B193B 39 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 40 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Michele Alboreto, Lola BMS Ferrrari T93/40 41 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 42 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Luca Badoer, Lola BMS Ferrrari T93/40 dans les graviers 43 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Sortie de piste et abandon pour Fabrizio Barbazza, Minardi Cosworth M193 44 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Alessandro Zanardi, Lotus 107B dans les graviers 45 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 46 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton Ford B193B 47 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 48 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ukyo Katayama, Tyrrell Yamaha 020C 49 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 50 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Christian Fittipaldi, Minardi Cosworth M193 51 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Sortie de piste et abandon de Michael Schumacher, Benetton Ford B193B 52 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Sortie de piste et abandon de Michael Schumacher, Benetton Ford B193B 53 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren Ford MP4/8 fête sa victoire 54 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Le vainqueur Ayrton Senna, McLaren, le second Damon Hill, Williams, le troisième Alain Prost, Williams 55 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Le vainqueur Ayrton Senna, McLaren 56 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Le vainqueur Ayrton Senna, McLaren 57 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Podium : le vainqueur Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford, le second Damon Hill, Williams FW15C Renault, le troisième Alain Prost, Williams FW15C Renault 58 / 61 Photo de: LAT Images Le vainqueur Ayrton Senna, McLaren, le troisième Alain Prost, Williams 59 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Le vainqueur Ayrton Senna, McLaren, le second Damon Hill, Williams 60 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren 61 / 61 Photo de: Sutton Motorsport Images

Voir aussi :