Sept pilotes convoqués par les commissaires en Autriche

La soirée promet d'être agitée au Red Bull Ring. Quelques instants après la victoire de Max Verstappen lors du sprint du Grand Prix d'Autriche, il a été annoncé que sept pilotes devaient se présenter à la direction de course.

Tout d'abord, Sebastian Vettel a été convoqué ce samedi soir pour un incident s'étant produit la veille, lors du briefing des pilotes. Les raisons de cette convocation sont pour le moment inconnues, il est uniquement précisé que le comportement du quadruple Champion du monde dans cette réunion aurait enfreint l'article 12.2.1 f) du Code Sportif International et l'article 20.1 du Règlement Sportif FIA de la F1.

L'article 12.2.1 du Code Sportif International concerne une "transgression du Code, des règles de la FIA le cas échéant, des règles nationales, ou des toute règle supplémentaire". S'il est reconnu coupable, le pilote Aston Martin pourrait être pénalisé.

À noter que Vettel est également accusé d'avoir enfreint l'article 33.1 du Règlement Sportif, tout comme six autres pilotes. Mick Schumacher, George Russell, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Lance Stroll et Sergio Pérez sont également priés de se rendre à la direction de course. Ces convocations supplémentaires concernent des messages radio donnés par les ingénieurs dans le second tour de formation, après que l'arrêt de Zhou Guanyu a obligé la direction de course à avorter le départ.