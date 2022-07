Septième avec un moteur usé, Norris sauve les meubles

Bien qu'il ait une nouvelle fois terminé dans les points, Lando Norris a particulièrement souffert au Grand Prix d'Autriche : la casse de son moteur lors de l'unique séance d'essais libres disputée avant les qualifications l'a privé de temps de piste et contraint d'utiliser un bloc au fort kilométrage pour la suite du week-end. En course, il a dû composer avec une pénalité de temps de cinq secondes pour non-respect répété des limites de la piste, peine purgée dans les stands alors qu'il se battait contre les pilotes Haas.

Et si Norris est parvenu à franchir la ligne d'arrivée en septième position, devant Kevin Magnussen, il a échoué à devancer Mick Schumacher pour moins de trois secondes. Les six points récoltés sont certes positifs compte tenu du démarrage difficile, toutefois la pénalité laisse un goût amer dans la bouche du Britannique.

"Je suis satisfait", a-t-il annoncé avant d'ajouter : "Bien sûr, si je regarde le négatif, [il y a] la pénalité de cinq secondes et le fait d'avoir un peu trop repoussé les limites à ce sujet. Ça m'a coûté la course, ou au moins la bataille contre Mick. Je ne pas si j'aurais été devant [sans la pénalité]. Mais vu où je me suis retrouvé derrière lui, en plus de la pénalité de cinq secondes, je pense que nous avons quand même fait du bon travail pour finir [septième]. Je suis content."

Lando Norris et Daniel Ricciardo ont permis à McLaren d'inscrire huit points en Autriche

Selon Norris, un programme d'essais complété l'aurait placé dans la lutte aux avant-postes, au niveau de l'Alpine d'Esteban Ocon, classé cinquième : "Le rythme était raisonnable. C'était dur, la voiture n'a pas été facile à gérer. Lors de chaque sortie, nous avons réalisé à quel point nous avons été compromis. Nous avons toujours eu deux longueurs de retard rien qu'à cause du nombre de nos problèmes : ne pas pouvoir connaître les niveaux de marsouinage et les bons niveaux d'ailerons en EL1 et des choses comme ça. Je pense que si nous pouvions redémarrer le week-end, nous aurions été beaucoup plus forts et nous aurions pu nous battre contre les Alpine."

"Évidemment, je pense que nous avons eu de la chance avec les abandons de [Carlos] Sainz et [Sergio] Pérez, mais nous méritons quand même d'être [à cette position] avec notre rythme. Alonso était rapide et je pense que les Alpine ont été très rapides. Septième et neuvième [pour son coéquipier Daniel Ricciardo], ce sont de bons points. On a limité la casse dans un week-end très difficile, surtout de mon côté, peut-être pas autant de l'autre côté."

L'unité de puissance ayant rendu l'âme aux essais comportait de nouveaux composants (moteur à combustion interne, turbo, MGU-H, MGU-K). Et puisque le quota autorisé par le règlement est faible, la perte de cette unité déclencherait fatalement une pénalité plus tard dans l'année. Néanmoins, le directeur d'équipe Andreas Seidl est confiant quant à la réparation de l'élément et son retour sur les circuits.

"Au final, l'unité de puissance qui a cassé du côté de Lando vendredi était neuve", a précisé l'Allemand. "L'analyse est encore en cours chez Mercedes et HPP [le département moteur du constructeur allemand, ndlr] en ce moment, en fait nous sommes encore en position de récupérer cette unité de puissance, nous serions en meilleure posture à nouveau. Bien sûr, ce n'était pas idéal de revenir à une autre unité de puissance du quota après le problème de vendredi. Les unités de puissance perdent un peu de puissance avec le kilométrage mais [l'ancien moteur] nous a quand même permis d'être performants [au GP d'Autriche]."

Propos recueillis par Luke Smith