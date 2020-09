Pérez pénalisé pour son accrochage avec Räikkönen

Lors de la deuxième séance d'essais du jour sur le Mugello, alors qu'il sortait des stands, Sergio Pérez s'est fait remarquer en venant harponner l'Alfa Romeo de Kimi Räikkönen au premier virage. Le Champion du monde 2007 s'est retrouvé dans les graviers, tandis que l'aileron avant de la Racing Point a été endommagé.

Les commissaires ont infligé à Pérez une sanction inédite : la perte d'une seule place sur la grille de départ du Grand Prix de Toscane, avec l'ajout d'un point de pénalité sur sa licence (deux au total sur les douze derniers mois).

Dans le communiqué détaillant leur décision, les commissaires indiquent : "Le pilote de la voiture 11 [Pérez] a été averti par son équipe de l'approche de la voiture 7 [Räikkönen] et de la voiture 23 [Albon] alors qu'il sortait de la voie des stands, un drapeau bleu lui a été agité avant le virage 1 et il est apparent qu'il voyait la voiture 7 dans ses rétroviseurs."

"Le pilote a soutenu que la sortie des stands était extrêmement longue, qu'il avait atteint une vitesse élevée lorsqu'il a été doublé par la voiture 7 et qu'il n'était pas en mesure d'aborder le virage différemment."

"Pour décider de la pénalité, les commissaires ont pris en compte d'autres incidents similaires survenus en essais libres, y compris Bottas (Abu Dhabi 2019 – réprimande) et Vettel (Bahreïn 2015 – sans suite). Nous considérons que cette pénalité mérite d'être atténuée et réduisons par conséquent la sanction normale pour une infraction de ce type, de trois places sur la grille, à une, en soulignant qu'une pénalité sur la grille est appropriée car la voiture 11 sortait des stands tandis que la voiture 7 était dans un tour rapide ; par conséquent, le pilote de la voiture 11 était pleinement responsable."

Avant de connaître le verdict, Pérez s'était exprimé au micro de Sky Sports F1. "Elle est très étroite et longue, la sortie des stands", avait-il commenté. "C'est la première fois que nous venons ici, et en effet, les commissaires sont en train de délibérer. Ils pensent qu'elle devrait être modifiée, la sortie des stands, car elle va bien trop loin et ne donne pas d'angle [de vision], ce qui peut provoquer un accident."