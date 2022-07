Sergio Pérez élu "Pilote du Jour" du GP de Grande-Bretagne

Qualifié en deuxième ligne, Sergio Pérez a été le grand perdant du second départ (le premier ayant résulté en un drapeau rouge à la suite du tonneau de Zhou Guanyu). Le pilote Red Bull s'est frotté d'un peu trop près à Charles Leclerc, ce qui a endommagé son aileron avant et l'a contraint à s'arrêter très tôt dans la course.

Il a alors entamé une belle remontée, facilitée par l'intervention du Safety Car en fin de course, pour revenir dans le top 4 et se battre avec Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Carlos Sainz pour la victoire. Il est sorti vainqueur de superbes batailles avec Leclerc et Hamilton pour prendre la deuxième place, néanmoins il n'a pu empêcher Sainz de remporter sa première victoire en F1. Cela reste une excellente performance, et les fans l'ont reconnu en offrant à Pérez le titre honorifique de "Pilote du Jour".

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Sergio Perez - 20,7%

Lewis Hamilton - 20%

Carlos Sainz - 11,1%

Charles Leclerc - 9%

Mick Schumacher - 7,1%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen Miami Max Verstappen Espagne Lewis Hamilton Monaco Sergio Pérez Azerbaïdjan Lewis Hamilton Canada Charles Leclerc Grande-Bretagne Sergio Pérez

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Sergio Pérez 10 Daniel Ricciardo 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Kimi Räikkönen 5 Fernando Alonso 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1