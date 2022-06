Pérez prolonge de deux ans chez Red Bull !

Tout juste auréolé d'une victoire de prestige à Monaco, Sergio Pérez a son avenir assuré chez Red Bull Racing ! Le pilote mexicain, auteur d'un début de saison particulièrement convaincant, a signé un nouveau contrat qui lui assure même davantage de sérénité qu'auparavant, puisqu'il s'agit d'un bail de deux ans. Il sera toujours le coéquipier de Max Verstappen lors des saisons 2023 et 2024.

"Depuis qu'il a rejoint Red Bull Racing, Checo a fait un boulot fantastique", explique Christian Horner, directeur de l'écurie de Milton Keynes. "Il a prouvé à maintes reprises qu'il était non seulement un magnifique team player mais aussi que son aisance augmentait et qu'il devenait une véritable force avec laquelle compter sur la grille. Cette année, il a franchi une nouvelle étape et l'écart avec le Champion du monde Max [Verstappen] s'est significativement réduit, mis en valeur par sa superbe pole position à Djeddah et par sa merveilleuse victoire à Monaco le week-end dernier. Pour nous, conserver sa rapidité, son sens de la course et son expérience était une évidence, et nous sommes ravis qu'il continue de courir pour l'équipe jusqu'en 2024."

Sergio Pérez a été recruté l'an dernier par Red Bull Racing, qui a mis fin à sa politique de promotion des jeunes talents afin de se doter d'un pilote expérimenté et capable d'engranger de gros points au championnat constructeurs. À 32 ans, le natif de Guadalajara a signé en Principauté le troisième succès de sa carrière, lui qui a joué l'an dernier un rôle déterminant auprès de Max Verstappen.

"Pour moi, c'est une semaine incroyable", commente-t-il. "Gagner le Grand Prix de Monaco est le rêve de tout pilote, et c'est suivi de l'annonce selon laquelle je vais continuer avec l'équipe jusqu'en 2024, ce qui me rend extrêmement heureux. Je suis très fier d'être un membre de cette équipe et je me sens complètement comme chez moi désormais. On travaille très bien ensemble et mes relations avec Max, au circuit comme en dehors, nous aident vraiment à aller encore plus de l'avant."

La prolongation de contrat de Sergio Pérez ferme de facto les portes de Red Bull Racing à Pierre Gasly qui, depuis son retour chez AlphaTauri en 2019, a toujours manifesté son envie d'avoir une seconde chance dans l'écurie mère. Ce ne sera pas le cas et le Français devra soit poursuivre l'aventure à Faenza, soit envisager de quitter le giron Red Bull.