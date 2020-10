Pérez réprimandé pour avoir gêné Gasly

C'est lors de la Q2 à l'Autódromo Internacional do Algarve que Sergio Pérez ne s'est pas écarté assez vite pour laisser passer l'AlphaTauri de Pierre Gasly. L'impact sur les qualifications du Français a été minime, puisqu'il a malgré tout composé son ticket pour la Q3 grâce au septième chrono. Les commissaires ont décidé de se montrer cléments, compte tenu de la faible visibilité entraînée par les forts dénivelés de Portimão.

"Pérez venait d'avorter son tour au virage 10, même s'il se déplaçait encore à une vitesse relativement élevée", ont expliqué les commissaires dans le compte-rendu de leur décision. "La topographie entre le virage 10 et le virage 13 est très vallonnée, et les pilotes ont une vision très limitée des voitures derrière eux. De plus, le temps entre chaque virage est très limité."

"À la corde du virage 13, l'équipe de Pérez l'a averti que Gasly arrivait à pleine vitesse. Il s'est immédiatement décalé sur la gauche à la sortie du virage. Cependant, le fait qu'il se soit trouvé à la corde quand Gasly approchait a certainement gêné Gasly."

"Les commissaires ont pris en compte la vision difficile qui est apparente sur ce circuit et ont comparé cet incident à d'autres survenus cette saison. Les commissaires ont considéré que cet incident était à la limite d'être une 'gêne évitable' (comme l'indique la réglementation) et ont donné une réprimande."

Pérez et Gasly prendront finalement le départ du Grand Prix du Portugal des cinquième et neuvième places de la grille respectivement.

Related video