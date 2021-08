Sergio Pérez reste chez Red Bull en 2022

Sans surprise, Sergio Pérez restera bien pilote de l'écurie Red Bull Racing l'année prochaine. Le Mexicain, qui a remporté cette année le Grand Prix d'Azerbaïdjan avec la structure de Milton Keynes, sera à nouveau aligné aux côtés du leader incontesté de l'écurie, Max Verstappen.

Même si l'ancien pilote Sauber, McLaren, Force India et Racing Point a connu une première moitié de saison difficile, particulièrement dans l'exercice des qualifications où il peine à se mettre au niveau de son équipier et de ses adversaires directs, ses prestations en course ont été plus convaincantes. Il a rapporté de gros points et même pu jouer à plusieurs reprises le rôle attendu par les dirigeants Red Bull, à savoir empêcher Mercedes de disposer d'une trop grande marge de manœuvre tactique et être là pour prendre des points aux hommes de Brackley.

"Je suis vraiment heureux de continuer avec une grande équipe comme Red Bull dans la nouvelle ère de la Formule 1 et c'est une grande opportunité pour moi", a déclaré Pérez à propos de son nouvel accord. "Tout le monde repart de zéro l'année prochaine avec la nouvelle réglementation, donc mon seul objectif est d'aller jusqu'au sommet avec Red Bull."

Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, met pour sa part en avant l'expérience du Mexicain, qui a atteint les 200 départs en catégorie reine au GP d'Autriche, au moment où la F1 va connaître l'un de ses plus importants changements de réglementation : "Checo est un membre de l'équipe très respecté, et son expérience ainsi que son sens de la course sont inestimables dans notre lutte pour le championnat des constructeurs."

"Son intégration dans l'équipe s'est faite en douceur et nous avons été impressionnés par ses performances au cours de la première moitié de la saison, qui démontrent ce dont il est capable dans notre voiture. L'année prochaine, nous entrons dans une nouvelle ère de la F1 avec des règlements et des voitures complètement renouvelés, et avec plus de 200 courses et une décennie d'expérience à son actif, Checo jouera un rôle essentiel pour aider l'équipe à négocier cette transition et à optimiser la RB18."

Cette annonce devrait également sceller définitivement le sort du duo AlphaTauri qui serait, selon toute vraisemblance, à nouveau composé de Pierre Gasly et de Yuki Tsunoda en 2022.