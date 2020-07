Sergio Pérez isolé après un test COVID "non concluant"

Jusqu'ici, la Formule 1 n'a rapporté que deux cas de COVID-19 parmi les milliers de tests effectués depuis début juillet dans le cadre du protocole mis en place avec la FIA pour permettre le retour à la compétition. Il s'agissait de deux personnes chargées de la mise en place du GP de Hongrie qui ont rapidement été isolées pour éviter toute propagation.

Toutefois, l'incertitude plane au-dessus de Sergio Pérez à l'heure d'écrire ces lignes. Absent de la conférence de presse de Racing Point ce jeudi à Silverstone, le Mexicain est en effet à l'isolement. Un premier test COVID au résultat "non concluant" a motivé cette prise de précaution et le lancement d'un second test pour établir clairement s'il y a infection ou non. Ce sont les résultats de ce deuxième test qui détermineront la suite du week-end pour Pérez.

"Checo n'est pas sur le circuit aujourd'hui suite à un résultat de test non concluant", a confirmé Racing Point, après la révélation de l'information par un membre de la FIA dans le cadre du point-presse auquel seul Lance Stroll participait pour le compte de l'écurie qui va courir à domicile ces deux prochaines semaines. "Il s'isole en attendant les résultats d'un nouveau test."

Pour rappel, l'ensemble du personnel présent dans le paddock depuis le début de la saison en Autriche doit se soumettre à un test de dépistage de la maladie tous les cinq jours au moins. Cela n'est qu'une des nombreuses mesures visant à éviter l'infection et/ou la propagation du virus dans le paddock, qui est organisé en sous-groupes censés être étanches et éviter une contamination massive.

Si jamais Pérez venait à manquer le Grand Prix de Grande-Bretagne pour cause d'infection, son remplaçant serait l'un des deux pilotes de réserve Mercedes. Les deux équipes disposent en effet d'un accord leur permettant de partager les réservistes dans les conditions sanitaires actuelles.

Il s'agirait plus vraisemblablement d'Esteban Gutiérrez puisque Stoffel Vandoorne est en pleine préparation de la fin de saison de Formule E, à Berlin, où six courses sont programmées en une dizaine de jours à partir de mercredi prochain. Le Mexicain n'a plus couru en GP depuis Abu Dhabi 2016.