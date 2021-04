Pérez vise la victoire à Imola après avoir "beaucoup appris"

S'il n'est pas parvenu à atteindre le cap de la Q3 à Bahreïn pour son premier Grand Prix avec Red Bull Racing, Sergio Pérez a su rebondir en course malgré un contretemps qu'il aurait certainement préféré éviter : une défaillance de son unité de puissance dans le tour de formation, qui a failli l'empêcher de prendre le départ. Départ qu'il a finalement pris dernier, depuis la voie des stands, mais il a ensuite enchaîné les dépassements pour remonter dans le top 5.

Pérez, qui a rejoint Red Bull après dix saisons en Formule 1 chez Sauber, McLaren et Force India/Racing Point, est satisfait de son acclimatation au sein de la structure de Milton Keynes, aux côtés du redoutable Max Verstappen. "J'ai beaucoup appris", estime le Mexicain. "J'ai appris davantage sur le style de pilotage de Max et sur la manière dont il faut piloter la voiture afin d'en tirer le maximum. Je pense que c'était la principale leçon. Je sais de quel équilibre j'ai besoin sur la voiture au fil du week-end."

Jusqu'à présent, les Formule 1 n'ont roulé que sur un seul tracé : le Circuit international de Bahreïn, qui a accueilli les essais de pré-saison et la première manche de l'année. Imola va permettre de se faire une meilleure idée du rapport de force entre Red Bull et Mercedes qui, jusqu'à présent, est nettement à l'avantage du Taureau rouge.

"Je pense que ça va être très serré avec Mercedes, et nous allons voir si la bataille dépend des circuits", ajoute Pérez. "Ce sera intéressant de voir quelles seront nos performances à Imola, sur une piste très différente de Bahreïn, et comment nous nous situerons par rapport à eux."

Le nouveau pilote Red Bull fait en tout cas preuve d'ambition pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui aura lieu cette semaine. "Mon objectif est de faire une bonne course, et j'attends ce week-end avec impatience. Espérons pouvoir rebondir à Imola et jouer le podium, voire la victoire. Contrairement à ce qu'il en est à Bahreïn, les qualifications sont très importantes à Imola car c'est très difficile d'y dépasser, mais j'aime ça", conclut-il.