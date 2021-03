Sergio Pérez voit le volant Red Bull lui "ouvrir des portes"

Cette saison, Sergio Pérez devrait disposer pour la première fois d'une monoplace capable de jouer la victoire régulièrement en Formule 1, ayant rejoint Red Bull Racing après avoir impressionné par ses performances chez Force India/Racing Point – surtout l'an passé, où il s'est classé quatrième du championnat en ayant manqué deux courses et a justement signé sa première victoire en Grand Prix.

Le contrat de Pérez avec Red Bull ne court que sur un an, la marque au taureau donnant traditionnellement la priorité à ses protégés, et le Mexicain sait qu'il est crucial pour lui de continuer à faire ses preuves, lui qui a failli se retrouver sur la touche en 2021.

"Je vois ça comme une opportunité de libérer mon potentiel, avec une voiture de pointe et une équipe de pointe", analyse-t-il. "C'est une opportunité qui va certainement ouvrir de nombreuses portes. On verra ce qui se passera ensuite. Je dois m'assurer de faire pareil qu'auparavant, être aussi performant que possible, tirer le meilleur de toute opportunité que j'obtiens, et simplement prendre du plaisir."

Ce n'est qu'en décembre que Pérez a signé son contrat avec Red Bull, et il a donc eu du pain sur la planche pour s'intégrer au sein de l'écurie basée à Milton Keynes. "Ça a été trépidant", reconnaît-il. "Une fois le contrat signé, il était très tard dans l'année, mais la motivation était extrêmement élevée. En gros, je n'ai pas pris de vacances. J'ai travaillé d'arrache-pied sur ma préparation physique, pour essayer d'être aussi bien préparé que possible, ainsi qu'avec les ingénieurs à l'usine, où je suis allé à de nombreuses reprises ; nous avons passé du temps sur les choses qui comptent pour essayer d'être au niveau dès les essais de Bahreïn."

"C'est un nouveau défi. Il y a de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles manières de travailler et de nouvelles techniques. Il faut juste avoir l'esprit bien plus ouvert quand on change d'équipe et quand on fait les choses différemment. C'est une immense opportunité de progresser en tant que pilote, à tous les égards."

Pérez a en tout cas pu effectuer la semaine dernière ses premiers tours de roue avec Red Bull, d'abord au volant de la RB15 de 2019, puis lors d'un shakedown avec la nouvelle RB16B. Le directeur d'équipe Christian Horner est pour l'instant impressionné par l'état d'esprit adopté par son nouveau pilote.

"Je pense que pour Checo, après avoir couru pour une seule équipe pendant si longtemps, il y a inévitablement beaucoup de différences, ne serait-ce qu'au niveau des procédures, dans la manière dont nous opérons", estime Horner. "Tout kilométrage que nous pouvons lui donner a donc une immense valeur, alors qu'il fait connaissance avec sa nouvelle équipe d'ingénierie et qu'il apprend comment travaillent les mécaniciens, comment se déroulent nos réunions et ce qui est requis de lui en tant que pilote Red Bull. Je pense qu'il s'intègre très bien."

"Bien sûr, il est par ici [en F1] depuis un moment et il est un membre populaire du paddock. Je pense que vous voyez pourquoi. Il est facile de s'entendre avec lui. Il fait tout son travail, il a travaillé dur cet hiver et il saisit vraiment cette opportunité à deux mains."

Propos recueillis par Jonathan Noble

