Seulement septième, Norris s'attendait à mieux en Hongrie

Sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie, Lando Norris s'élançait en deuxième ligne, ce qui n'était plus arrivé depuis Melbourne, en avril dernier. Néanmoins, le Britannique a reculé en course, en ayant successivement vu Lewis Hamilton, Max Verstappen et Sergio Pérez le dépasser lors des premières boucles.

Le Britannique s'est donc contenté des six points de la septième place sur la ligne d'arrivée, à plus d'une minute de Charles Leclerc, classé sixième. La déception était grande pour le pilote McLaren, qui avait placé de grands espoirs dans ce week-end compte tenu de ses performances en essais libres et en qualifications.

"Si l'on prend en compte la quatrième place comme position de départ, on s'attend à un peu plus le dimanche. En terminant à 62 secondes de la voiture qui précède, c'est un gros challenge de faire plus que ça, donc notre course était contre Alpine et les voitures derrière moi", a commenté un Norris résigné après l'épreuve.

La course du Britannique a basculé dès le début de son premier relais, lorsqu'il était devenu évident que ses pneus tendres ne pouvaient tenir la distance espérée. Condamné à un arrêt dès le 15e tour, Norris a ensuite connu les mêmes mésaventures avec les gommes mediums puis dures. Se battre contre les Red Bull, Ferrari et Mercedes s'est donc avéré impossible, néanmoins le pilote a été suffisamment rapide pour tenir les Alpine à bonne distance.

"[Dans] le premier relais, je pense que j'ai détruit mes pneus après six tours. J'étais très inquiet parce que nous cherchions à nous arrêter au 20e ou au 25e tour", a-t-il expliqué. "Je pense que notre rythme était solide quand il n'y avait pas de problème avec les pneus et la gestion. [Nous avons été] plus forts qu'Alpine, ce qui est une bonne nouvelle et bon signe mais il semble que nous détruisions ces pneus beaucoup plus rapidement que tous les autres."

Lando Norris n'a pas résisté bien longtemps face au retour de Hamilton et des Red Bull.

"Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'est la seule chose sur laquelle nous devons vraiment travailler, mais le relais du milieu était solide et le dernier relais était facile, j'étais tout seul et j'attendais que la course se termine. C'était difficile mais nous avons fait tout ce que nous pouvions, je dois être content de la septième place."

Les six points décrochés par Norris permettent à McLaren de rester dans la lutte face à Alpine pour la quatrième place du championnat. L'équipe britannique a été détrônée par sa rivale française au soir du Grand Prix de France et accuse aujourd'hui quatre unités de retard, néanmoins l'évolution introduite lors de ce même week-end a donné satisfaction du côté de Woking.

"Lando a réalisé une course propre pour prendre cette septième place", a ajouté Andreas Seidl, directeur d'équipe. "Avec les [deux] voitures des trois premières équipes terminant la course, la septième place était le meilleur résultat que nous pouvions obtenir, et nous l'avons fait. L'évolution que nous avons introduite au Paul Ricard et qui a amélioré notre compréhension [du Hungaroring] nous a mis en position d'être la quatrième équipe la plus rapide, ce qui est une grande réussite."