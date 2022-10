Brown veut plus de sévérité face aux violations "délibérées" du plafond

La FIA a annoncé ce vendredi les pénalités infligées à Red Bull Racing suite à son infraction au Règlement Financier 2021 et à l'accord d'acceptation d'infraction négocié entre les deux parties. La structure de Milton Keynes a ainsi reçu une amende de 7 millions de dollars et une réduction de 10% du temps alloué pour ses tests aérodynamiques lors des 12 prochains mois.

Ces sanctions sont intervenues après qu'elle a été reconnue coupable d'avoir dépassé de 1,8 million de livres le plafond de dépenses qui était fixé à 118 millions de livres pour la campagne dans laquelle elle a remporté au dernier moment et pour huit points le titre pilotes, avec Max Verstappen. En conférence de presse après ces révélations, le discours du responsable de Red Bull, Christian Horner, visait à relativiser l'ampleur du dépassement tout en insistant sur la sévérité des sanctions infligées par la fédération.

Zak Brown, le PDG de McLaren, qui s'était montré très véhément sur ces questions depuis plusieurs semaines, estime qu'il n'est que "justice" que des sanctions aient été infligées à Red Bull tout en estimant qu'il y a toutefois mieux à faire en matière de sévérité : "Nous reconnaissons que l'enquête sur le plafond budgétaire est un processus complexe que la FIA a mené de manière approfondie et transparente", a-t-il déclaré à la BBC.

"Je suis heureux que la vérité soit désormais connue et que le résultat soit celui que nous attendions : il y a eu une violation du plafond de coûts par une équipe, les neuf autres ayant opéré en conformité avec les règles. Il n'est donc que justice que des mesures punitives soient prises."

Puis il a ajouté : "Si la FIA veut être la plus efficace possible et que ses sanctions servent de leçon aux autres lorsque les règles sont enfreintes de cette manière, les sanctions doivent être beaucoup plus fortes à l'avenir."

"Nous espérons que les leçons tirées de ce processus permettront à toutes les équipes de bien comprendre les règles afin d'éviter toute infraction à l'avenir. Bien que nous soyons heureux de les voir agir, nous espérons que la FIA prendra des mesures plus fortes à l'avenir contre ceux qui violent délibérément les règles."