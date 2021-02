La nouvelle McLaren en piste dès demain

McLaren ne perd pas de temps. Première écurie à dévoiler sa monoplace pour la saison 2021 de Formule 1, elle est également la première à mener des essais avec son nouveau bolide cette année.

Lire aussi : McLaren lève le voile sur la MCL35M

La MCL35M, évolution logique de la MCL35 de 2020, sera en piste dès mardi à Silverstone, pilotée par Lando Norris et Daniel Ricciardo. Pour mener ce précieux shakedown et vérifier que tout va bien à moins d'un mois des essais hivernaux, McLaren utilise l'une des deux journées de tournage promotionnel autorisées par an : un maximum de 100 kilomètres (soit 16 tours sur la piste du Northamptonshire dans sa version classique), avec des pneus de démonstration.

Ce sera la première fois que Daniel Ricciardo, précédemment passé par HRT, Toro Rosso, Red Bull et Renault, pilote une F1 de l'écurie McLaren. L'Australien a déjà fait savoir qu'il prenait ce nouveau défi de sa carrière très au sérieux.

Surtout, ce sera l'occasion pour McLaren de renouer avec les unités de puissance Mercedes. La dernière fois que les deux parties ont collaboré, c'était lors de la saison 2014 de Formule 1, la première de l'ère turbo hybride ; depuis, McLaren s'était tourné vers Honda puis Renault, avec peu de succès – malgré la troisième place du championnat en 2020.

Or, Mercedes a fait savoir que des pépins techniques avaient été décelés sur la nouvelle unité de puissance pour 2021. D'après James Key, directeur technique de McLaren, la structure de Woking n'en a toutefois pas connaissance. "C'est plutôt une question pour Mercedes, nous ne pourrions pas y répondre", a indiqué Key, interrogé à ce sujet. "À ce jour, nous avons fait des essais grandeur nature au banc d'essai sans le moindre problème, mais je dirais que c'est Mercedes qui est le plus à même de répondre à cette question, à vrai dire."

Rappelons que les essais hivernaux auront lieu du 12 au 14 mars à Bahreïn, avant le premier Grand Prix de la saison deux semaines plus tard sur la même piste.

Avec Luke Smith

Related video