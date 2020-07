"Un peu shooté", Norris s'attend à avoir mal en course

Ce week-end du Grand Prix de Styrie ne se passe décidément pas comme prévu pour Lando Norris, une semaine après l'exploit du pilote McLaren, devenu le troisième plus jeune pilote de l'Histoire de la Formule 1 à monter sur le podium. Norris a écopé d'une pénalité de trois places sur la grille de départ pour avoir dépassé sous drapeau jaune en essais libres, et s'il a signé une belle troisième place en Q1 et en Q2, il n'a pu faire mieux que sixième en Q3, à deux dixièmes et demi de son coéquipier Carlos Sainz.

Surtout, il est en difficulté physiquement. Interrogé par Sky Sports F1 sur son problème au dos, il répond : "Je ne vais pas dire de quoi il s'agit, mais ce n'est pas vraiment le dos, c'est quelque chose à l'intérieur. Au freinage et en virage, la compression causée par la force centrifuge me fait très mal. Nous essayons de trouver de quoi il s'agit ; ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce que je suis un peu shooté et que les conditions sont pluvieuses, mais je pense que ce sera plus difficile demain."

Bien qu'une sixième place au volant d'une McLaren soit loin d'être une piètre performance en soi, Norris est particulièrement déçu de son résultat, mentionnant la forte pluie comme un facteur de son résultat.

"C'est la visibilité qui est le pire, ce n'est pas le comportement de la monoplace, c'est le fait de ne pas pouvoir voir la voiture qui est cinq ou dix mètres devant soi", explique l'Anglais, précisant au sujet de la Q3 : "Il y avait beaucoup de flaques et de rivières qui se formaient et je ne voyais pas où il fallait que je positionne ma voiture. Je me suis donc fait quelques frayeurs avec l'aquaplaning, j'ai commis des erreurs quand la piste était la meilleure."

"Mon dernier tour était mon meilleur tour, quand les conditions étaient quasiment les pires [de la Q3]. J'ai eu un peu de survirage dans le virage 8, et j'ai perdu quatre ou cinq dixièmes avant l'avant-dernier virage. Quand on sait qu'on aurait dû faire du bien meilleur travail, c'est très frustrant." Norris a néanmoins pris du plaisir : "Je n'ai pas beaucoup piloté sous la pluie, surtout dans une Formule 1. La seule fois, c'était à Hockenheim l'an dernier, mais j'ai abandonné au bout de quelques tours."

Sainz, quant à lui, est forcément ravi de son résultat. "La troisième place pour la première fois de ma carrière, c'est incroyable, surtout que ces qualifications étaient probablement parmi les plus dures que j'aie connues en tant que pilote de F1, notamment pour réussir ce dernier tour", se délecte l'Espagnol. "C'était fou, ça glissait en ligne droite, mais j'aime bien ça ! Notre rythme de course est meilleur que nous ne le pensions après Barcelone, donc nous sommes donc confiants pour demain, mais en même temps, les Ferrari et les Racing Point ont un bon rythme de course."

Les Ferrari ne sont effectivement que dixième et onzième sur la grille de départ, les Racing Point seulement 13e et 17e, ce qui est une vraie surprise compte tenu du potentiel de la RP20. "Ils ont commis des erreurs et n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire", analyse Norris quant aux bolides roses. "Ils se sont coûté cher, mais je pense qu'ils vont être très rapides. On a vu vendredi qu'ils avaient une voiture extrêmement bonne, ce qui est inquiétant, même pour Mercedes probablement, vu comme ils étaient rapides."

