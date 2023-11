Shootout - Norris l'emporte face aux Red Bull

SQ1 - Ocon et Alonso s'accrochent !

Après la tempête qui s'est abattue sur Interlagos juste après la fin des qualifications vendredi, la piste était sèche au début de ce shootout. Les Red Bull ont donné le ton avec Max Verstappen en 1'11"888, le Néerlandais aussitôt battu par Lewis Hamilton en 1'11"870 et Carlos Sainz en 1'11"796. À l'issue de la première salve de chronos, on retrouvait dans la zone rouge Lance Stroll, Zhou Guanyu, Alexander Albon, Yuki Tsunoda et Logan Sargeant.

Le drapeau rouge a interrompu la séance à 33 secondes du drapeau à damier lorsqu'Esteban Ocon, sur un tour rapide, et Fernando Alonso, au ralenti, se sont accrochés dans le virage 3 ! Les deux anciens coéquipiers avaient déjà eu maille à partir l'an dernier sur le même circuit. L'Alpine a percuté le mur et était particulièrement endommagée.

Parmi les pilotes en danger, seuls Tsunoda et Sargeant ont eu le temps de signer un autre chrono, le Japonais composant son ticket pour la SQ2 tandis que l'Américain est resté bon dernier. À noter que Lando Norris, lui, s'est hissé au deuxième rang.

Éliminés en SQ1 : Ocon, Stroll, Zhou, Albon, Sargeant

SQ2 - Alonso absent, Ricciardo aux avant-postes

Après une longue interruption visant à réparer les barrières, le feu est passé au vert pour dix minutes, évidemment sans Alonso malgré sa qualification pour cette phase. Il n'allait donc y avoir que quatre autres éliminés.

Verstappen a pris les devants en 1'11"449 avec un dixième d'avance sur Sainz, Sergio Pérez, Charles Leclerc et Oscar Piastri, qui se tenaient en sept centièmes. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Valtteri Bottas et Tsunoda ont attendu la toute fin de la séance pour faire un tour lancé. Tandis que Norris signait le meilleur temps, Ricciardo a réalisé une excellente performance avec la quatrième place, Tsunoda se hissant de justesse dans le top 10. Les Haas, elles, ont été éliminées de peu.

Éliminés en SQ2 : Magnussen, Hülkenberg, Gasly, Bottas, Alonso

SQ3 - Norris l'emporte, Pérez rate le coche

Compte tenu du tracé très court à l'Autodromo José Carlos Pace, les pilotes ont attendu les quatre dernières minutes pour s'élancer dans leur unique run, Verstappen s'empressant de doubler ses concurrents à la sortie des stands. Cependant, c'est Norris qui a réalisé un tour phénoménal en 1'10"622, devançant le Néerlandais en 1'10"683. Seul Pérez s'en est approché en 1'10"756, laissant filer une belle opportunité car il avait plus d'un dixième d'avance avant le dernier secteur composé d'un seul freinage.

Russell et Hamilton complétaient le top 5 devant un remarquable Tsunoda. Suivaient Leclerc, Ricciardo, Sainz et Piastri, ce dernier à plus d'une demi-seconde de son coéquipier.

