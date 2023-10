Shootout - Piastri profite des erreurs de Norris et Verstappen

À 16h, heure locale, ce n'est pas le shootout qui démarre mais une inhabituelle et imprévue séance de "familiarisation" de dix minutes. En effet, après analyse des pneus utilisés par les écuries lors des essais libres ce vendredi, Pirelli a découvert d'importants problèmes structurels, a priori liés aux passages rapides et répétés sur les vibreurs pyramidaux du tracé de Losail.

En conséquence, afin de tenter de circonscrire ces difficultés, les limites de piste ont été avancées de 80 cm aux virages 12 et 13, avec un prolongement de la peinture des vibreurs sur l'asphalte, afin d'éviter que les pilotes ne s'aventurent trop loin et trop vite vers la bordure extérieure des vibreurs, considérée comme principale responsable des dégâts constatés.

Familiarisation

Aucun chrono n'est affiché durant cette courte séance et aucun train de pneu supplémentaire n'est mis à disposition, le but étant simplement de permettre aux pilotes de rouler pour s'habituer aux nouvelles limites de piste dans le rapide enchaînement de la fin du circuit, avant le shootout désormais prévu à 16h20, heure locale.

Cela n'empêche pas un certain nombre de concurrents d'aller au-delà de ces limites, dans ces virages ou ailleurs, avec un nouveau panneau de polystyrène victime de la fougue de Logan Sargeant. Sur des œufs dans ces conditions, Max Verstappen connaît en toute fin de roulage une sortie au large, dans laquelle il passe par les graviers.

SQ1 - Stroll, de mal en pis

Cinquième élimination consécutive en Q1/SQ1 pour Stroll.

La première partie de cette séance écourtée fait 12 minutes et l'ensemble des pilotes utilise des pneus mediums (jaunes). Charles Leclerc est le premier à prendre la tête, mais vite battu par plusieurs pilotes dont George Russell en 1'26"3 mais surtout Verstappen en 1'25"5. Lando Norris parvient à se rapprocher à 0"162, Russell à 0"333. Leclerc et Lewis Hamilton, entre autres, voient la suppression de certains de leurs tours pour dépassement des limites, ce qui les place en retrait dans les derniers instants.

Alors que Russell prend les commandes en 1'25"4, Hamilton et Leclerc parviennent à se mettre à l'abri, même si les chronos demeurent modestes. Lance Stroll ne peut pas en dire autant et se fait à nouveau éliminer d'entrée. Il est accompagné dans la zone rouge par les deux Williams, Yuki Tsunoda (victime d'une annulation d'un tour dans les derniers instants) et Kevin Magnussen.

Éliminés en SQ1 : Stroll, Albon, Tsunoda, Magnussen et Sargeant.

SQ2 - Hamilton dehors

Dix minutes pour cette seconde partie du shootout, les pilotes étant à nouveau chaussés de mediums. Hamilton réalise 1'26"0 d'entrée, mais son tour est ensuite annulé ; même punition pour Leclerc quelques instants après. Pérez prend provisoirement la tête en 1'25"8 avant d'être devancé par Piastri, Verstappen et Norris, le Britannique réalisant 1'24"9 pour se hisser en première place.

Derrière le duo de tête, Piastri et Leclerc parviennent à se rapprocher à une demi-seconde, alors que Hamilton reste à une seconde et assez proche de la zone rouge dans laquelle figurent notamment, à moins de deux minutes de la fin de SQ2, Pierre Gasly et Carlos Sainz.

Les derniers instants voient Russell se rapprocher à 0"080 de la référence de Norris pendant que Hamilton semble se mettre à l'abri, avant de voir une nouvelle annulation de son chrono suite à un dépassement des limites au virage 5. Le septuple Champion du monde est éliminé, et il l'aurait été même si ce dernier tour avait compté, tout comme Gasly, les deux Alfa Romeo et Liam Lawson.

Éliminés en SQ2 : Gasly, Hamilton, Bottas, Lawson et Zhou.

SQ3 - Piastri surprend Norris et Verstappen

Huit minutes et des pneus tendres (rouges), voilà ce qui attend les pilotes pour cette SQ3. Verstappen inscrit un 1'24"543 d'entrée mais le temps est annulé pour dépassement des limites au virage 5. C'est alors Pérez qui se retrouve en première place provisoire avec 1'25"382. Très provisoire puisque le Mexicain est devancé par Leclerc (avant annulation du temps pour limites de piste au virage 13) puis par Piastri et Norris, les deux pilotes McLaren signant un temps dans les 1'24"5, en étant seulement séparés de 0"039 à l'avantage du Britannique.

Verstappen ne dispose alors plus que d'une tentative sur des pneus déjà usés pour aller chercher la première place. Le Néerlandais ne parvient pas à améliorer ses deux derniers secteurs et échoue à 0"110 de Norris. Alors que ce dernier était en amélioration dans son ultime tour lancé, une faute dans le dernier virage ouvre la porte à son équipier Piastri, qui ne se fait pas prier et signe 1'24"454 ! Il s'élancera donc en tête du sprint de ce samedi à Losail, devant Norris, Verstappen et Russell.

Initialement cinquième, Alonso voit son unique temps annulé, ce qui le repousse en neuvième place. Pérez et Ocon, respectivement classés huitième et dixième, voient également l'annulation de leur dernier chrono, mais cela ne change rien pour eux. Notons la belle performance de Nico Hülkenberg, septième avec la Haas.

Grand Prix du Qatar - Shootout

SQ1

SQ2