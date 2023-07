Shootout - Verstappen d'un souffle devant Piastri

SQ1 - Verstappen leader, Russell passe de justesse

Les fortes chutes de pluie sur la piste de Spa-Francorchamps ont poussé la direction de course du Grand Prix de Belgique à repousser le début du shootout à 12h35. Les premiers à être sortis de leurs stands ont été les pilotes Mercedes. George Russell et Lewis Hamilton, chaussés de pneus intermédiaires, se sont positionnés à la sortie de la pitlane.

C'est donc avec 35 minutes de retard que la SQ1 a finalement été lancée en Belgique, toujours sur une piste humide. L'ensemble des pilotes ont opté pour les pneus aux flancs verts. Le premier pilote a avoir inscrit un temps a été Lewis Hamilton (2'02"297). Un temps rapidement battu par Charles Leclerc (2'01"438) puis par Oscar Piastri (2'01"211).

Max Verstappen a une nouvelle fois fait parler son talent de pilotage sur piste humide en prenant, avec la manière, la tête de la feuille des temps. Le double Champion du monde en titre détenait une avance de plus de six dixièmes sur son premier poursuivant, George Russell.

Toutefois, la piste séchait rapidement du fait du passage incessant des monoplaces. Les pilotes amélioraient leurs marques à chaque passage de la boucle de chronométrage. À deux minutes de la fin de cette première partie de shootout, Max Verstappen tenait le meilleur temps provisoire (1'58"958). Il devançait Sergio Pérez, son voisin de garage chez Red Bull, de plus de quatre dixièmes et Lewis Hamilton de sept dixièmes. Les pilotes menacés de l'élimination étaient Lando Norris, Lance Stroll, Logan Sargeant, Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg.

Au passage du drapeau à damier, Max Verstappen a conservé la tête de la SQ1 alors que George Russell, dernier qualifié, est passé de justesse en SQ2.

Éliminés en SQ1 : Tsunoda, Bottas, Magnussen, Zhou, Hülkenberg

SQ2 - Alonso piégé par l'accident de Stroll

Daniel Ricciardo, qui est parvenu à s'extirper de la SQ1, à l'inverse de Yuki Tsunoda, a été le premier à inscrire un temps lors de cette seconde partie de shootout (1'57"687). Toutefois, son temps a immédiatement été battu par Lando Norris (1'56"828). Dans le même temps, le drapeau jaune été agité dans le troisième secteur du fait de la sortie de piste de Logan Sargeant. Le pilote Williams a toutefois réussi à reprendre le cours de sa séance.

À deux minutes de la fin de la SQ2, Max Verstappen est venu enfoncer le clou en signant un temps de 1'55"200. Il a une nouvelle fois relégué Lewis Hamilton à plus de six dixièmes. Dans le même temps, Lance Stroll a tenté le pari des pneus slicks (pneus mediums). Mais le pilote canadien n'est pas parvenu à maitriser son Aston Martin dans le virage 9. Il est allé taper le mur, brisant le train avant droit de son AMR23. Double peine pour la firme britannique qui voit également Fernando Alonso chuter en SQ2.

George Russell, dernier qualifié, passe une nouvelle fois de justesse en SQ3. Éliminées hier lors en Q2, les deux Alpine d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly ont réussi à se placer dans le top 10, intégrant de fait la SQ3.

Éliminés en SQ2 : Ricciardo, Albon, Sargeant, Stroll, Alonso

SQ3 - Verstappen d'un souffle devant Piastri

C'est avec des pneus tendres que les dix pilotes toujours en lice se sont élancés en SQ3. Le premier à avoir déclenché le chronomètre a été Charles Leclerc au volant de sa Ferrari, suivi comme son ombre par Carlos Sainz. Les Red Bull ont fait le choix de se placer en queue de peloton afin de profiter au maximum de l'assèchement de la piste.

Sur une première tentative, Lewis Hamilton a été le plus rapide (1'51"198). Le septuple Champion du monde devançait Max Verstappen d'un peu moins d'un dixième. Cependant, tout allait se jouer dans les dernières secondes de ce shootout.

Pierre Gasly a provisoirement pris la tête de la feuille des temps, facilement battu par Carlos Sainz puis par Oscar Piastri. Le jeune pilote australien a vu la première place lui échapper pour seulement 11 millièmes. En effet, Max Verstappen a, sur le fil, décroché le meilleur temps du shootout – une séance extrêmement disputée puisque les trois premiers se tenaient en moins d'un dixième. Charles Leclerc et Lando Norris ont complété le top 5.

Grand Prix de Belgique - Shootout

SQ1

SQ2