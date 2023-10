Shootout - Verstappen en pole de justesse

SQ1 - Les Aston Martin se sauvent

Les pneus mediums étaient de rigueur pour la première phase de ce shootout sur le Circuit des Amériques, et Max Verstappen s'est installé aux avant-postes dès son premier tour chronométré, en 1'35"997. Il devançait de trois dixièmes un groupe de six pilotes qui se tenaient dans un mouchoir de poche : Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Sergio Pérez, Esteban Ocon et Lewis Hamilton.

À deux minutes du drapeau à damier, ce sont Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll et Logan Sargeant qui étaient dans la zone rouge, représentant cinq écuries différentes. Fernando Alonso, 15e, était en danger, mais a signé un chrono suffisamment compétitif pour se mettre à l'abri, tout comme Stroll et Ricciardo, ce dernier de justesse : il n'avait que 12 millièmes d'avance sur Nico Hülkenberg. N'ayant pu mener à bien sa dernière tentative, Yuki Tsunoda a dégringolé au 19e rang et était furieux.

À noter que Leclerc a été clairement gêné par Russell entre les deux derniers virages. "Et une pénalité pour M. Russell, merci !" a-t-il lancé à la radio. Les commissaires vont enquêter sur le sujet après la séance.

Éliminés en SQ1 : Hülkenberg, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Sargeant

SQ2 - Verstappen en tête-à-queue

Verstappen a donné le ton en étant le premier pilote à effectuer un tour chronométré en SQ2, avec un temps de 1'35"181, à nouveau en mediums dans cette phase. À la mi-séance, alors que les Alpine et les Mercedes, entre autres, étaient encore au stand, Leclerc était le plus proche du leader avec deux dixièmes de déficit, suivi par Sainz et Lando Norris.

Tout s'est donc joué dans les derniers instants. Verstappen n'a pas amélioré, ayant réalisé un 360° dans le virage 9, mais personne n'est parvenu à se hisser au niveau de la référence qu'il avait établie. Les Mercedes se sont classées seulement huitième et neuvième, alors qu'une réparation express a eu lieu sur le déflecteur avant gauche de Russell ; elles devançaient Alexander Albon, qui a arraché sa place en SQ3 pour trois centièmes face à Ricciardo.

Éliminés en SQ2 : Ricciardo, Alonso, Ocon, Stroll, Zhou

SQ3 - Verstappen l'emporte

Tous les concurrents ont attendu les derniers instants de la SQ3 pour se lancer à l'attaque en pneus tendres. Au bout du suspense, la hiérarchie était extrêmement serrée avec le top 4 en un dixième... à l'avantage de Verstappen ! Le pilote Red Bull devancera Leclerc, Hamilton et Norris sur la grille de départ du sprint, à minuit heure française. Quant à Pérez, il déçoit encore une fois avec la septième place à une demi-seconde de son coéquipier.

