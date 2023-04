Et si les F1 retrouvaient leur taille de guêpe ?

Depuis plusieurs années, le Règlement Technique de la Formule 1 produit des monoplaces de plus en plus longues, plus lourdes et plus larges. En 20 ans, elles se sont allongées de plus d’un mètre et ont pris quasiment 200 kg ! Si bien que leurs performances pourtant exceptionnelles peuvent paraître, à l’écran, presque anodines : elles paraissent parfois pataudes et empruntées par rapport à leurs homologues du passé, plus compactes et agiles... alors qu'elles vont plus vite.

Sans doute les proportions "généreuses" des monoplaces modernes n’y sont pas étrangères, et les observateurs ne manquent pas de souligner la différence de taille entre les F1 contemporaines et celles d’antan.

Interrogé en 2018 sur le règlement alors en vigueur, qui faisait déjà la part belle aux F1 rallongées et élargies, Daniel Ricciardo se voulait nostalgique, dressant un parallèle avec les F1 de 2009 à 2016, plus étroites : "Ouais, elles étaient lentes pour nos standards, mais pour un spectateur, ce n'était pas nécessairement différent. Mais la course... vous pouviez suivre, vous pouviez passer“. Quant à Sebastian Vettel, il déclarait en 2019, sans détour, que les ailerons avant plus larges étaient “vraiment laids” !

Au sein de la rédaction de Motorsport.com, nous est donc venue l’idée de "créer" une F1 moderne sur le plan aérodynamique et technique, mais répondant aux dimensions d’une monoplace de 2002. Par curiosité, plus que par faisabilité naturellement.

Comparaison entre le concept Motorsport.com et un modèle 2022.

La longueur passe donc de 5500 mm à 4500 mm, et la largeur de 2000 mm à 1800 mm. Dans un souci de proportion, les pneus sont également plus étroits, même si leur diamètre reste comparable aux enveloppes modernes. Les ailerons effilés et simplifiés qui ont fait leur apparition en 2022 sont évidemment de la partie, mais leur largeur a été réduite aux dimensions de 2002 : l’aileron avant, par exemple, est plus court de 60 cm (1400 mm au lieu des 2000 mm actuels).

Élément de sécurité indispensable, le Halo est naturellement présent, ainsi que des pontons allongés qui vont jusqu’au cockpit, afin d’y loger les structures latérales d'impact SIPS (Side Impact Protection System en anglais). Le capot moteur est échancré pour la sortie d’échappement centrale et le museau est directement attaché à l’aileron avant. On retrouve un fond plat qui exploite totalement l’effet Venturi – plus communément appelé effet de sol –, abondement mis en avant lors de la présentation du règlement 2022.

Nous vous laissons juges du résultat !