Sa signature précoce ? Un poids en moins sur les épaules de Pérez

On le sait, le sport de haut niveau se joue sur de petits détails, dont le mental n'est pas le moins important, loin de là. En ce sens, le fait d'avoir son avenir assuré est un élément capital dans l'équilibre psychologique d'un pilote. Aussi l'annonce de la prolongation du contrat de Sergio Pérez avec Red Bull, à la suite du GP de Monaco le mois dernier, que le Mexicain a d'ailleurs remporté, constitue pour lui un facteur capital dans son bien-être dans la discipline.

Celui-ci, qui a rejoint l'équipe autrichienne en 2021 en remplacement d'Alexander Albon, restera ainsi coéquipier de Max Verstappen jusqu'au minimum en 2024. La récompense de gros efforts et d'une loyauté sans faille envers son équipe, après que le Mexicain ait joué un grand rôle dans le titre décroché par son voisin de garage lors de la dernière manche de l'an dernier, à Abu Dhabi, en retenant Lewis Hamilton pendant un tour et demi avec des pneus usés jusqu'à la corde.

Une stabilité source de performance accrue

Mais plus que la reconnaissance de ses efforts, c'est la certitude de savoir de quoi son futur sera fait qui met Pérez dans de bonnes dispositions, comme il l'a encore démontré en début d'après-midi avec la première séance d'essais libres du GP d'Azerbaïdjan, où il a signé le meilleur temps : "En tant que pilote, il faut que viviez avec des certitudes. Vous ne voulez pas avoir de stress [à propos des contrats], donc plus vite c'est conclu, mieux c'est", a ainsi déclaré le Mexicain en réponse à Motorsport.com.

"Cela demande tellement d'énergie et tellement de concentration pour pouvoir être à 100% chaque week-end, que la dernière chose dont vous avez besoin c'est de penser à cela. C'est donc une bonne chose que d'avoir trouvé un accord si rapidement."

Sa victoire à Monaco a relancé le Mexicain au championnat, où il occupe à présent la troisième place, à 15 points seulement de Verstappen, leader devant Charles Leclerc – ce dernier qui ne dispose que de six unités d'avance sur lui au classement.

En ce sens, Pérez estime pouvoir jouer le titre cette saison, d'autant plus qu'il assure avoir une grande confiance dans sa machine, la RB18, qui affiche un excellent niveau de performance cette année et semble supplanter la Ferrari F1-75 course après course au gré des divers développements apportés.

Les circuits urbains semblent sourire à Pérez cette saison, qui après sa victoire à Monaco il y a deux semaines a entamé aujourd'hui le week-end à Bakou avec le meilleur temps des EL1

Mais comment expliquer cette hausse de compétitivité du Mexicain face à son coéquipier cette saison ? L'intéressé assure que la nouvelle réglementation technique y est pour beaucoup, et que celle-ci a entraîné une modification des caractéristiques fondamentales des voitures, avec un retour de l'effet de sol qui a changé sensiblement la façon dont celles-ci doivent être pilotées pour atteindre un niveau de performance optimal.

"L'an dernier nous avions un Règlement Technique qui était en place depuis pas mal de temps", reprend Pérez. "Donc tout pilote évoluant dans une équipe depuis un certain temps détenait un avantage sur son coéquipier si ce dernier venait tout juste d'arriver. Il a donc été difficile pour moi de m'adapter quand j'ai rejoint Red Bull en 2021, et de parvenir à extraire en permanence tout le potentiel de la voiture. Elle requérait un style de pilotage bien précis, et cela m'a pris du temps pour m'adapter."