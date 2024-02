La "silly season" 2025 sera-t-elle synonyme de "chaos" ?

Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari pour la saison prochaine a surpris la plupart des membres du paddock et laissé vacante une place de choix chez Mercedes. La question est maintenant de savoir quand la situation commencera à se débloquer dans les autres équipes, et à quelle vitesse les pièces du puzzle restantes s'assembleront par la suite.

Jusqu'à présent, seuls sept des 20 baquets de 2025 sont occupés, McLaren et Ferrari ayant également déjà verrouillé leur garage pour la nouvelle ère technique, qui débutera en 2026. Les seuls autres pilotes officiellement confirmés sont Max Verstappen chez Red Bull (jusqu'en 2028) et George Russell chez Mercedes (jusqu'en 2025). Pour des raisons évidentes, Lance Stroll devrait rester chez Aston Martin dans un futur proche, même si cela n'a pas été rendu public.

Il reste donc 13 volants à pourvoir pour la saison 2025, et beaucoup de choses peuvent encore se produire. Mais quand les dominos se mettront-ils à tomber ?

Mercedes, Red Bull et McLaren s'assureront encore, respectivement, les services de Russell, Verstappen et Norris en 2025.

Il y a deux façons d'envisager l'évolution du marché. La première est que la situation va évoluer rapidement et que les équipes vont agir dans les semaines à venir afin de ne pas être perdantes lorsque le jeu des chaises musicales cessera. La seconde est qu'en raison du nombre de places et de pilotes de haut rang encore disponibles, la situation pourrait se figer, à la manière d'un peloton de cyclistes dans l'attente du sprint final.

Ce dernier scénario est peut-être le plus réaliste, surtout si l'on prend en compte le fait que les équipes disposant des places les plus convoitées ne peuvent pas ou ne sont pas susceptibles d'agir rapidement.

Est-ce que Mercedes titularisera un rookie ?

Alors que la place de Hamilton chez Mercedes intéresse tous ceux qui sont actuellement sans contrat pour 2025, l'équipe garde un œil sur l'un de ses protégés, Andrea Kimi Antonelli. Des résultats étincelants de l'Italien pour ses débuts en F2 donneraient à Mercedes l'occasion de faire un choix audacieux et d'accélérer la progression d'Antonelli jusqu'à la F1. Cependant, l'équipe allemande ne peut pas prendre de décision avant que l'année 2024 ne soit bien avancée.

Le plan B consisterait à placer Antonelli chez Williams, une stratégie que Mercedes a suivie avec George Russell en 2019. Cependant, l'équipe de Grove a ses propres plans et une place pour un protégé de Mercedes pourrait ne pas être disponible, même si Toto Wolff ferait pression en ce sens, ce qui forcerait une décision plus rapide.

Andrea Kimi Antonelli serait un choix osé pour Mercedes.

Chez Red Bull, les candidats au second baquet ne manquent pas, avec Alex Albon (en théorie à partir de 2026), Daniel Ricciardo et Liam Lawson, qui ne sont que trois des options possibles les plus crédibles. Cependant, l'équipe a donné à Sergio Perez une chance de conserver son volant, et il est donc peu probable qu'elle se décide rapidement.

Quoi qu'il en soit, Ricciardo et Lawson sont tous deux en sécurité au sein de la famille Red Bull et seront disponibles. L'incertitude actuelle concernant le rôle de Christian Horner signifie également que l'équipe a d'autres priorités pour le moment.

De son côté, Aston Martin a clairement fait savoir qu'elle souhaitait conserver Fernando Alonso, et si l'Espagnol décide de poursuivre l'aventure en 2025, l'équipe de Silverstone aura sa priorité. Jusqu'à ce que la situation se débloque, sa place reste verrouillée.

Un départ d'Alpine pour Ocon ou Gasly ?

En raison du flou régnant pour l'instant sur les trois postes les plus convoités, il semblerait que les autres équipes aient en conséquence les mains liées. Néanmoins, des places sont libres chez Alpine et (à partir de 2026) chez Audi, deux structures avec un attrait assez évident. Ces équipes peuvent potentiellement agir rapidement, ce qui constituerait une déclaration d'intention, à l'instar de celle faite par McLaren en s'assurant les services d'Oscar Piastri et de Lando Norris sur le long terme.

Esteban Ocon et Pierre Gasly sont tous deux de jeunes vainqueurs de Grand Prix et ont donc un profil intéressant. Alpine a fait savoir que des discussions étaient en cours et Ocon n'exclut pas de s'engager rapidement.

"Le plus tôt sera toujours le mieux", affirme-t-il. "Parce que cette année, il y a 15 pilotes [sans contrat pour 2025], donc ça va être le chaos, c'est sûr. C'est une grosse silly season donc nous verrons bien. Je me sens très bien ici [chez Alpine]. Cela fait plusieurs années consécutives que je cours ici. Je fais partie de la famille depuis très longtemps. Mais la F1 est la F1, on ne sait pas ce qui peut arriver."

Une prolongation de contrat serait assez logique pour le pilote et l'équipe, mais Ocon dispose d'une autre option qui pourrait le pousser à attendre : "Il est clair que nous avons des liens avec Mercedes. Je suis géré par Mercedes depuis longtemps, depuis 2015. Je suis un [pilote] junior, même si je ne suis plus si junior que ça. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve."

"Pour le moment, je me consacre entièrement à Alpine, à ce que j'ai à faire avec l'équipe, au plan que nous avons devant nous aussi. Et c'est tout sur quoi je dois me concentrer, parce que ces choses-là sont très perturbantes au niveau de la concentration. C'est pourquoi j'ai un management très compétitif qui est capable de prendre les bonnes décisions sur là où nous devons être, donc je ne suis pas inquiet et je me concentre sur la piste."

Ocon et Gasly semblent heureux chez Alpine mais ils ne s'abstiendront pas de regarder ailleurs.

Quant à Gasly, il admet que le transfert de Hamilton a ajouté du piquant : "C'était inattendu pour la plupart des gens, évidemment cela change légèrement la dynamique du marché des pilotes et de toute la silly season."

"J'ai commencé à travailler avec Alpine l'année dernière, je connais le projet sur lequel je travaille. J'arrive à la fin de mon contrat à la fin de l'année et il est évident que des conversations sont en cours, et c'est tout. Je pense que la situation est assez claire mais, pour l'instant, je veux juste voir ce dont cette voiture est capable."

"En fin de compte, mon objectif est de me battre aux avant-postes. Et je crois que c'est possible avec Alpine. J'ai 28 ans, j'ai une bonne expérience, je suis dans la fleur de l'âge, et c'est sur ça que je travaille. Je veux me battre pour les victoires, pour les podiums et être là-haut."

Interrogé sur la possibilité d'un emballement du marché des transferts, Gasly répond : "Je pense que c'est peut-être déjà le cas ! Évidemment, en tant que pilote, j'ai mon équipe pour faire ce type de travail. Je me concentre sur ce que j'ai à faire en tant que pilote, parce qu'en fin de compte, c'est ce que je veux faire, je veux être performant, je veux donner le meilleur de moi-même, je veux donner le meilleur de moi-même pour l'équipe."

"Nous avons 1500 personnes qui travaillent jour et nuit pour rendre cette voiture aussi performante que possible, et mon travail consiste à l'amener le plus haut possible sur la grille. C'est donc sur cela que je me concentre."

Sainz veut rebondir

Un autre pilote qui doit figurer sur la liste des équipes ayant un poste vacant potentiel est Carlos Sainz, dont la cote est élevée malgré son remplacement en faveur de Hamilton à Maranello. Lié à Stake/Audi avant même l'annonce, l'Espagnol n'est pas pressé de prendre une décision.

"Même si j'ai dit que je voulais que mon avenir soit réglé avant la première course, je pense qu'il y a maintenant des données dans ce scénario qui ont beaucoup changé, comme vous pouvez l'imaginer", explique-t-il.

Sainz doit impressionner pour sa dernière saison chez Ferrari.

"Je pense donc que le processus sera probablement plus long. Nous allons avoir devant nous probablement les trois ou quatre années les plus importantes de ma carrière, où je veux m'assurer d'être au bon endroit au bon moment. Je veux m'assurer de choisir la bonne prochaine destination pour moi."

"Je vais donc prendre le temps d'y réfléchir, de regarder toutes les options, afin de me sentir à l'aise lorsque je prendrai la décision, [et de m'assurer que] je me suis donné suffisamment de temps avec suffisamment d'informations."

"Cela dit, je pense qu'il est tout à fait possible de faire la part des choses. J'ai un bon management qui s'occupera également de cela. Je me concentrerai donc entièrement sur Bahreïn cette année. Et je vais commencer la saison aussi fort que possible, en mettant tout en œuvre pour être rapide dès le départ. Les autres choses se régleront d'elles-mêmes au fil du temps."

Perez doit se battre pour conserver sa place

Malgré ses difficultés à rivaliser avec Max Verstappen, Sergio Pérez intéressera d'autres équipes également. Toutefois, sa priorité est de conserver le baquet qu'il occupe.

"Je suis sûr que la plupart des pilotes seront prêts à régler leurs affaires beaucoup plus tôt dans l'année. Mais c'est une question d'approche. De mon côté, je me concentre sur le fait de réaliser une bonne année, le reste se fait toujours tout seul. Tant que vous êtes performant sur la piste, le reste se met toujours en place. Donc je ne m'en préoccupe pas vraiment."

"C'est ma 14e saison en F1. Donc, pour moi, mon objectif principal est d'être performant sur la piste. Quand vous êtes dans ce métier depuis si longtemps, vous savez comment il fonctionne. Je veux simplement m'assurer de pouvoir en profiter avant tout, m'amuser et être motivé, et le reste se fera tout seul."