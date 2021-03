Silverstone devrait accueillir une course sprint qualificative

Pas encore tranchée officiellement, la question des courses sprint qualificatives fait son chemin et chacun aura compris que le test grandeur nature voulu par la Formule 1 a désormais de très grandes chances d'avoir lieu en 2021. Dans une interview accordée au Daily Mail, Stefano Domenicali a confirmé l'avancée du projet ainsi que les grandes lignes déjà évoquées jusqu'à présent. Le PDG de la Formule 1 a également annoncé une nouveauté par rapport aux plans connus à ce jour : l'une des trois courses sprint devrait avoir lieu à Silverstone. La piste britannique n'avait pas été évoquée jusqu'ici mais elle prendrait la place du Brésil, tandis que Montréal et Monza pourraient eux aussi être le théâtre d'une course qualificative.

Le mois dernier, la Commission F1 s'est prononcée favorablement sur le principe d'une course sprint le samedi après-midi, sans toutefois entériner sa décision. Les écuries, qui n'y sont pas opposées sur le fond, veulent avoir le temps d'étudier tous les tenants et aboutissants avant de donner leur feu vert. Dans le même temps, les dirigeants de la F1 et ses acteurs majeurs se trouvent devant un numéro d'équilibriste loin d'être évident, avec la volonté affirmée d'améliorer le spectacle d'une part, mais également celle de ne pas contrarier les puristes d'autre part. Le président de la FIA, Jean Todt, a d'ailleurs rappelé très récemment qu'il n'était pas question de "dénaturer" le sport. Dans le même temps, plusieurs pilotes ont confié ne pas être vraiment emballés par cette nouveauté.

"Nous sommes en train de finaliser les subtilités de la chose", explique Stefano Domenicali dans les colonnes du Daily Mail. "Il est certain que nous ne voulons pas supprimer le prestige du Grand Prix en lui-même. Cela restera le point culminant du week-end. Nous aurons des qualifications le vendredi, puis une course sprint qualificative le samedi. Cela offrira de l'action significative à la veille de la course. Cela offrira davantage de contenu aux fans, aux médias et aux diffuseurs."

Concernant l'aspect général et le format de ces courses sprint, Stefano Domenicali va dans le sens de ce qui a été avancé ces dernières semaines : "Ça durera environ une demi-heure. Il n'y aura pas de podium, pour ça il faudra attendre jusqu'au dimanche. Mais des points seront attribués pour le Championnat du monde – nous devons encore décider combien – et cela déterminera la grille pour la véritable course. Ce que je peux dire, c'est que Silverstone accueillera une course sprint."