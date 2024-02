Silverstone va rester 10 ans de plus au calendrier F1

La nouvelle est tombée ce jeudi après-midi sur les réseaux sociaux : le circuit de Silverstone, qui a accueilli la toute première épreuve du Championnat du monde de Formule 1 en 1950, a prolongé son contrat avec la discipline reine de 10 années supplémentaires, ce qui assure sa présence au calendrier jusqu'en 2034 au moins.

L'annonce a été faite dans le cadre d'une petite vidéo à laquelle participaient George Russell et Lando Norris, les deux plus jeunes pilotes britanniques de la discipline reine. "DIX. ANS. DE. PLUS. Nous sommes ravis d'annoncer que Silverstone va rester au calendrier F1 jusqu'en 2034 au moins !", peut-on ensuite lire dans un second message.

"Je suis ravi d'annoncer que le GP de Grande-Bretagne restera au calendrier pendant dix années supplémentaires grâce à cet accord", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1. "Silverstone est un site emblématique au cœur de l'Histoire de la F1 et, à l'approche de sa neuvième décennie à accueillir des Grands Prix, l'épreuve continue d'attirer des fans du monde entier pour des courses fantastiques sur la piste et l'incroyable expérience des fans en dehors."

"Je voudrais remercier Peter Digby et le BRDC [British Racing Drivers' Club], ainsi que Stuart Pringle et toute l'équipe de Silverstone pour leur travail acharné et leur dévouement qui ont permis au GP de Grande-Bretagne d'atteindre de nouveaux sommets, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec eux afin d'améliorer encore les installations et l'expérience des fans au cours des dix prochaines années."

Silverstone était le dernier circuit figurant au calendrier 2024 à ne pas avoir de contrat allant au-delà de la saison qui va prochainement débuter. Cette annonce suit de moins d'une semaine le renouvellement de l'engagement entre Suzuka et le championnat jusqu'en 2029.

Outre la garantie que les investissements consentis pour ses infrastructures peuvent être faits avec l'assurance d'accueillir la F1 encore une décennie, Silverstone rejoint la cohorte d'épreuves qui disposent d'un entente à long terme avec la discipline, à savoir l'Autriche et l'Arabie saoudite (2030), le Canada (2031), la Hongrie et le Qatar (2032), Abu Dhabi et le nouveau GP d'Espagne à Madrid (2035), Bahreïn (2036) ou encore l'Australie (2037).