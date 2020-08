Silverstone modifie un vibreur suite aux inquiétudes sur les pneus

Lors du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, il a rapidement été constaté qu'un certain nombre de pilotes, en sortant de l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel, mordaient parfois allègrement dans l'herbe et la terre précédant le vibreur intérieur au moment de sortir de Becketts et de passer Chapel pour se lancer dans Hangar Straight.

Cette situation a été créée par le fait que ce vibreur a été raccourci par rapport aux saisons précédentes et que sa partie la plus avancée a été tout bonnement retirée en vue de 2020. Ce mardi, cependant, le vibreur a de nouveau été modifié par les équipes du circuit britannique pour retrouver une configuration quasiment similaire à celle de l'an passé, ce qui devrait donc éviter aux pilotes se trouvant sur cette trajectoire de mordre dans la terre.

Lire aussi : Pirelli révèle ses conclusions sur les crevaisons de Silverstone

Cela devrait également contribuer à réduire les risques de voir les pneus Pirelli subir des coupures. Tout au long du Grand Prix du week-end dernier, les écuries et le manufacturier ont en effet constaté que les gommes étaient particulièrement abîmées. Si une partie de ces dégâts a pu être attribuée, en course, à des incidents qui ont répandu quelques débris, notamment ceux de Danill Kvyat et Kimi Räikkönen lors de la course, d'autres semblent trouver leur origine dans ces passages hors piste.

"Certaines des coupures découvertes vendredi ont probablement été causées par cela et par le fait que certains débris étaient coincés dans le vibreur", a expliqué Mario Isola, directeur de la compétition de Pirelli. "Ils travaillent sur cette question, c'est une bonne décision, une bonne idée d'avoir cette petite modification qui va aider."

Il faut également signaler qu'entre les qualifications et la course, quatre pilotes (Valtteri Bottas, Max Verstappen, Esteban Ocon et Sebastian Vettel) ont reçu l'autorisation, comme le règlement le permet, de changer certains pneus car des coupures importantes avaient été découvertes. "C'était en raison de coupures sur la bande de roulement, qui étaient assez profondes", a indiqué Isola. "Nous avons donc déclaré à la FIA que ces quatre pneus n'étaient pas sûrs et la FIA a autorisé le changement."

"Les coupures ont été un sujet de la semaine, je dois dire, en raison du fait que dans certains virages les voitures vont plus au large, roulent dans les zones de dégagement et nous avons certaines parties du circuit où du gravier était ramené. Les coupures en qualifications ont été principalement causées, je pense, par le gravier qui était sur la piste en raison [du tête-à-queue de Lewis] Hamilton. Quand il est parti à la faute, il a ramené beaucoup de graviers sur la piste et certains pilotes ont roulé dessus. Quand le pneu est chaud, il est très tendre, c'est pour cela qu'il y avait des coupures sur les pneus."

Related video