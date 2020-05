Silverstone, Barcelone, Hongrie : le nouveau calendrier se précise

La situation de la catégorie reine du sport automobile s'est fortement compliquée ces derniers jours avec l'annonce d'une quarantaine de deux semaines imposée à tous les voyageurs à l'entrée sur le territoire du Royaume-Uni, où sont basées sept des dix écuries – bien que des négociations soient en cours entre la Formule 1 et le gouvernement de Boris Johnson pour que le championnat en soit exempté.

Si ces négociations aboutissent, il sera possible d'organiser deux Grands Prix sur la piste anglaise de Silverstone, mais un peu plus tard que prévu, à savoir les 2 et 9 août. "Nous maintenons nos dates initiales, qui font l'objet de discussions, à savoir mi-juillet à fin juillet, mais nous sommes flexibles dans une certaine mesure sur le mois d'août également", a déclaré Stuart Pringle, directeur général du circuit, à Sky Sports F1.

Le début de la saison reste prévu les 5 et 12 juillet au Red Bull Ring (Autriche), avant une épreuve sur le Hungaroring le week-end suivant. Il y aurait ensuite une pause d'une dizaine de jours avant la double course de Silverstone, suivie d'une manche à Barcelone. La saison européenne serait conclue par les Grands Prix de Belgique et d'Italie, à leurs dates initialement prévues (30 août et 6 septembre).

Avec Adam Cooper

Calendrier provisoire des Grands Prix européens 2020