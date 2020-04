Silverstone ouvert à plusieurs courses et à un circuit à l'envers

Après l'annulation ou le report des huit premiers Grands Prix de la saison 2020 de F1 en raison de la pandémie de COVID-19, les responsables de la discipline continuent d'évaluer les options pour qu'une saison puisse avoir lieu. Silverstone, dont le GP est programmé le 19 juillet, a confirmé ce mercredi avoir jusqu'à la fin du mois d'avril pour prendre une décision.

Différents scénarios sont envisagés pour renforcer un programme qui s'annonce bien plus condensé que prévu si et lorsqu'il pourra être lancé, y compris une fin de saison en début d'année 2021, alors que l'idée de faire courir plusieurs courses sur les mêmes circuits a également été suggérée. S'exprimant pour Sky Sports, le directeur général de Silverstone, Stuart Pingle, a déclaré que le tracé était prêt à faire tout ce qu'il faut pour aider la F1.

"Tout ce que j'ai fait, c'est de dire à la Formule 1 que nous souhaitons travailler avec eux de n'importe quelle façon ou sous n'importe quelle forme qu'ils pensent être dans le meilleur intérêt du championnat. La majorité des équipes sont à quelques pas du circuit, donc sur le plan opérationnel il serait simple [d'accueillir plusieurs courses]."

"Nous avons une infrastructure fixe, la plupart des employés pourraient dormir dans leur lit le soir. Si c'est comme ça que nous pouvons aider, alors j'en serais très heureux, je serais ravi de faire ça. Nous ferons tout ce qu'on nous demande."

Silverstone en sens inverse ?

Quand il lui a été demandé si l'utilisation de la piste de 5,891 km en sens inverse, dans le cadre d'une seconde épreuve, était envisagée, Pringle a expliqué que Silverstone n'avait pour le moment pas l'autorisation de la FIA pour le faire, mais que cette possibilité ne devait pas être écartée. "Ce n'est pas si bête", a-t-il ajouté.

"Nous n'avons pas la licence [le Grade 1 FIA] pour rouler en sens inverse, mais c'est un moment extraordinaire, et j'imagine que des décisions extraordinaires sont prises. Rien n'est exclu, mais voyons en même temps ce que les quatre prochaines semaines réservent. C'est difficile pour la Formule 1, ils ne regardent pas seulement ce qui se passe en Grande-Bretagne, ils se penchent sur ce qui se passe dans le monde et comment l'organisation des voyages sera possible. Ce n'est peut-être pas une question si folle que ça."

Nombre d'événements sportifs majeurs programmés à l'été ont été annulés ou reportés, à l'image du légendaire tournoi de tennis de Wimbledon, qui devait initialement se terminer une semaine avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Pringle a expliqué que Silverstone avait la possibilité de prendre plus de temps pour arrêter une décision. "Silverstone est une manche d'un Championnat du monde, et nos collègues de la Formule 1 travaillent incroyablement dur pour essayer de mettre en place une saison qui démarrerait bien plus tard."

"Il y a eu un certain nombre d'annulations et de reports, alors ils essaient de recoller les morceaux de ce calendrier et nous en sommes un élément. Il est important que la Formule 1 essaie de lancer une saison du Championnat du monde, donc nous pouvons leur donner le temps nécessaire pour le faire."

"Nous sommes un lieu fixe, nous avons des installations et des infrastructures fixes. Nous avons aussi une équipe incroyablement expérimentée, ils savent ce qu'ils font. Nous pouvons donc nous accorder le mois d'avril pour prendre une décision qui soit suffisante pour la Formule 1 ; j'espère qu'ils vont pouvoir réaliser leur projet."