Silverstone en sens inverse : l'idée n'a jamais été sérieuse

Berceau historique de la Formule 1, Silverstone accueillera deux Grands Prix consécutifs lors des deux prochains week-ends. Une première qui suit le même schéma que celui mis en place début juillet en Autriche, consécutif à la crise du coronavirus. Compte tenu de sa proximité avec les usines de plusieurs équipes du plateau, la piste britannique a rapidement fait l'objet d'un fort intérêt lorsque la pandémie de COVID-19 a chamboulé le calendrier initial de la discipline. Les patrons du circuit ont toujours insisté sur leur volonté d'aider la F1 à repartir de l'avant et de nombreux scénarios ont été envisagés. Parmi eux figuraient même l'option de courir la quasi-totalité du championnat sur le tracé !

"Nous avons dit : 'Nous vous soutiendrons autant que possible', et dans la limite du raisonnable", explique à Motorsport.com Stuart Pringle, directeur général du circuit de Silverstone. "À un moment donné, nous avons proposé de rendre le circuit disponible pour plusieurs mois. S'ils ont pu organiser un championnat sur plusieurs sites, il y a un moment où il a semblé que rien ne pourrait se faire. Et la réponse était de faire venir les équipes italiennes et suisse, ainsi que Pirelli, de les installer à Silverstone pour plusieurs mois et d'organiser 12 Grands Prix pour la télévision."

"On a vite compris que ce serait ennuyeux, mais ils sont revenus vers nous et nous ont dit que deux [Grands Prix] seraient très utiles. Si en un mois vous faites la moitié des courses nécessaires pour un Championnat du monde en allant sur deux circuits, en pouvant contrôler la bulle [sociale], la quarantaine et tout le reste, c'est un pas en avant important pour assurer un minimum de huit Grands Prix."

Pendant le confinement, Pringle assure que "rien n'a été exclu" des discussions menées avec la F1. L'hypothèse d'emprunter le tracé de Silverstone en sens inverse a même été évoquée, tout comme celle de profiter de plusieurs configurations de piste, mais rien de tout ça n'a finalement été retenu, et il s'agissait davantage d'une supposition fantasque.

"Ce n'était pas [vraiment une idée sérieuse] car Silverstone est un circuit de Grand Prix et on ne peut pas le prendre en sens inverse", relativise Pringle. "C'est juste que j'ai malicieusement omis de faire taire un journaliste assez rapidement, mais c'était très bien, car on a parlé de nous pendant trois ou quatre semaines !"

Dimanche prochain aura donc lieu sur le tracé anglais le Grand Prix de Grande-Bretagne, puis sept jours plus tard le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. Entre les deux épreuves, outre le nom, il n'y aura finalement qu'une seule différence : l'allocation pneumatique proposée par Pirelli ne sera pas la même, dans l'espoir de faire varier le travail des écuries ainsi que leur approche stratégique d'un week-end à l'autre.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas