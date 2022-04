Silverstone se délecte de ventes "sans précédent" pour le Grand Prix

C'est à guichets fermés qu'aura lieu l'édition 2022 du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, à Silverstone. Les 142 000 billets pour le dimanche – et donc la course – sont déjà vendus, soit 2000 de plus qu'en 2021 grâce à des places supplémentaires ; les qualifications et même les essais libres pourraient bien connaître le même destin.

"Nous connaissons une demande sans précédent pour les billets du Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 de Formule 1", confirme Stuart Pringle, directeur général du circuit de Silverstone, dans les colonnes du Guardian. "Nous n'avons jamais atteint une situation de guichets fermés si tôt dans l'année. Nous avons légèrement augmenté la capacité en ajoutant des places en tribunes et nous nous attendons à ce que l'affluence atteigne 142 000 personnes le jour de la course cette année. Si les ventes continuent à ce rythme, nous serons à guichets fermés les trois jours."

C'est alors un total de 426 000 spectateurs qui serait dénombré sur le cumul des trois jours, écrasant le record de 356 000 établi l'an passé. Cela confirme la tendance déjà aperçue lors de la dernière course en date, à savoir le Grand Prix d'Australie : les records d'affluence de Melbourne sont tombés avec 112 000 spectateurs le vendredi, 123 000 le samedi et 129 000 le dimanche.

L'épreuve sur la piste de l'Albert Park a d'ailleurs été la manche matinale la plus regardée sur Sky Sports F1 avec 1,01 million de téléspectateurs, malgré l'horaire peu commode d'un départ donné dès six heures du matin au Royaume-Uni. C'est 41% de plus que pour le Grand Prix d'Australie 2019.

Rappelons que le Grand Prix de Grande-Bretagne est la course la plus disputée depuis la création du Championnat du monde de Formule 1, puisque la saison 2022 marquera sa 73e édition, à égalité avec le Grand Prix d'Italie. Le local de l'étape Lewis Hamilton y détient très largement le record de victoires avec huit succès à son actif, contre cinq pour Jim Clark et Alain Prost. Fernando Alonso et Sebastian Vettel sont les seuls autres pilotes contemporains à s'y être imposés, deux fois chacun.