Quelles similitudes entre les écopes de Racing Point et Mercedes ?

Plutôt que remettre en cause un éventuel clonage d'ensemble de la Mercedes, Renault F1 a opté sur un point spécifique, à savoir les écopes de freins avant et arrière.

Les écuries observent de longue date les similitudes entre la RP20 et la Mercedes W10. Renault a le sentiment qu'elles sont suffisamment nombreuses au niveau des écopes de freins pour qu'il s'agisse d'une copie.

Les deux designs en question peuvent être comparés ci-dessous.

À l'arrière de la voiture, le design général du tambour de frein, de l'entrée d'écope, de la grille d'extrémité verticale et des ailettes associées est troublant.

Par ailleurs, à l'avant de la voiture, il y a généralement davantage de changements au fil de la saison car cela dépend du refroidissement nécessaire en fonction des caractéristiques des circuits.

Cela veut dire que les équipes doivent souvent modifier la configuration du tambour pour compenser la capacité de refroidissement par rapport aux exigences aérodynamiques. La W10 a utilisé au moins quatre designs différents tout au long de la saison dernière.

Sur le comparatif ci-dessous, on peut voir qu'au moins un design est similaire, si ce n'est identique, à l'un de ceux utilisés sur la W10.

Les petites différences géométriques entre les écopes de la Racing Point et de la Mercedes à l'extérieur pourraient toutefois suffire à convaincre le représentant technique de la FIA.

Mais si elles s'avéraient identiques à l'intérieur du conduit, ce qui peut être copié uniquement en connaissance de cause, cela renforcerait les arguments de Renault.

Le mariage des structures de flux d'air internes a une incidence aérodynamique et thermodynamique significative, et il s'agit d'un écart difficile à combler pour les plus petites équipes.

Il sera aussi intéressant de voir s'il a été demandé à Mercedes de fournir seulement un design de ses écopes de freins, ou si tous ceux utilisés en 2019 ont été demandés, car ils font l'objet de différences perceptibles.

Lire aussi : Le recours de Renault contre Racing Point jugé recevable

Les pièces listées

Les écopes de freins des F1 sont incroyablement complexes. Elles sont d'autant plus importantes que dans la réglementation 2020, elles ont rejoint la catégorie des "pièces listées".

Cela signifie que, contrairement aux éléments de suspensions et de freins que les équipes peuvent acheter à une autre, le design des écopes doit être le leur et ne pas provenir d'un autre concurrent ou d'un tiers.

Toute concurrent engagé en Formule 1 doit détenir la propriété exclusive du design de ses pièces listées. Celles-ci ne peuvent pas être utilisées par une autre écurie.

Se basant sur la réclamation de Renault, la FIA a scellé et saisi les pièces en question chez Racing Point. Elle a demandé à un représentant du Département Technique de mener une analyse et de fournir un rapport aux commissaires.

Le représentant est également autorisé à faire appel à une assistance technique extérieure, notamment auprès de Racing Point, Renault et Mercedes.

Les commissaires ont également demandé à Mercedes de fournir les écopes de freins avant et arrière utilisés sur la W10 en 2019, afin que le Département Technique de la FIA puisse les utiliser pour son analyse comparative.