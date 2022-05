Sixième, Bottas déplore un dernier relais "trop long"

Avec l'abandon de Charles Leclerc, le tête-à-queue de Carlos Sainz et la crevaison de Lewis Hamilton, Valterri Bottas avait une excellente opportunité de bien figurer au Grand Prix d'Espagne. Le pilote Alfa Romeo a néanmoins rallié l'arrivée en sixième position, soit une place de mieux que son emplacement du départ.

Le Finlandais peut se consoler en décrochant le titre très honorifique de "meilleur des autres", c'est-à-dire le meilleur pilote ne faisant pas partie des top teams, néanmoins il est certain que le résultat aurait pu être différent avec une meilleure stratégie : Bottas a réalisé un dernier relais de 32 tours en pneus mediums, bien plus que ce que ses adversaires ont osé faire compte tenu de la forte dégradation des gommes.

"Lorsque l'on occupe ces positions, que les choses se passent sans encombre et que l'on voit que d'autres voitures ont des problèmes, on se dit que ça peut être notre jour", explique Bottas à l'arrivée. "Mais je pense que nous avons pris des risques au niveau de la stratégie, nous avons rendu le dernier relais très long. Au final, c'était trop long."

"Les pneus étaient morts à la fin, mais nous avons tenté notre chance. Aujourd'hui, nous avions la chance de choisir entre être 'le meilleur des autres' ou essayer quelque chose. Nous avons essayé quelque chose de différent et ça n'a pas marché. Mais le risque était plutôt faible, il n'y avait pas vraiment de menace venant de derrière."

Bottas a été une cible facile pour Sainz et Hamilton en fin de course

En conséquence, le pilote Alfa est passé de la quatrième place à la sixième, se classant derrière Sainz et Hamilton. Si le podium était hors d'atteinte aujourd'hui, Bottas estime qu'il aurait été possible de rester devant Hamilton compte tenu de sa baisse de rythme en fin de course, afin de préserver la mécanique.

"Nous n'avions simplement pas assez de rythme [pour le podium] mais peut-être qu'avec les problèmes de Lewis en fin de course, ça aurait pu être possible [de le dépasser] si le dernier relais avait été plus court. Mais c'est quand même des bons points", ajoute-t-il.

Sur le fait d'être resté sur une stratégie à deux arrêts alors que tous les autres membres du top 5 se sont arrêtés trois fois, Bottas répond : "[L'équipe] m'a dit que ça allait être trop serré avec Esteban [Ocon, septième de la course]. Il y a évidemment toujours des risques. Je pense qu'à ce stade, on se contente de prendre les points mais peut-être qu'à l'avenir nous verrons si nous ne voulons pas prendre un peu plus de risques."

Propos recueillis par Luke Smith