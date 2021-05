Sixième, Pierre Gasly n'est pas satisfait pour autant

Septième en Essais Libres 1 puis sixième l'après-midi un souffle devant son coéquipier Yuki Tsunoda, Pierre Gasly était manifestement compétitif ce vendredi au Grand Prix d'Espagne. Pourtant, la jubilation n'est pas au rendez-vous pour le Français, pour l'instant insatisfait du comportement de son AlphaTauri à Barcelone.

"Je dois dire, certes, le chrono paraît bon", admet Gasly. "Nous sommes les sixièmes plus rapides en EL2, ce qui est super. Mais je n'ai pas encore vraiment une bonne sensation avec la voiture. Espérons trouver quelques choses à changer pour demain et améliorer un peu l'équilibre. C'est très dur de faire un tour parfait au volant, et l'équilibre de la voiture n'est pas encore bon. Bref, il y a un peu de travail à faire de notre côté, mais les performances globales n'ont pas l'air mauvaises."

Il convient de souligner que les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez, neuvième et dixième en EL2, n'étaient sûrement à leur place, le Néerlandais ayant commis une erreur en pneus tendres. Le résultat signé par les pilotes AlphaTauri est donc probablement flatteur. Il est néanmoins légitime pour Gasly de viser les points ce dimanche, pour ce qui constituerait une troisième arrivée consécutive dans le top 10.

"C'est l'objectif tous les week-ends", assure le Normand. "Je ne vais pas mentir, nous voulons marquer des points. Nous nous battons contre des adversaires redoutables, Alpine en particulier semble avoir fait un très grand pas en avant par rapport au week-end dernier, et on sait que Ferrari et McLaren sont toujours rapides. Nous savons donc que ce n'est pas facile, mais si nous parvenons à progresser un peu dans les quelques domaines où nous sommes en difficulté, je pense que nous pourrions faire un bon week-end."

Rappelons qu'AlphaTauri occupe actuellement la sixième place du championnat des constructeurs avec neuf points, nettement devancé par McLaren (53) et Ferrari (42), ainsi que par Alpine (13). Aston Martin, en revanche, est quatre longueurs plus loin. Titulaire de sept unités, Pierre Gasly est pour sa part dixième chez les pilotes.