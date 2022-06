Et soudain, Hamilton retrouve le plaisir de 2007 !

Aux prises avec un début de saison plus compliqué que jamais, Lewis Hamilton a retrouvé le plaisir, au moins le temps d'une séance de qualifications. Au Canada, le Britannique a signé avec la quatrième place son meilleur résultat de la saison dans l'exercice du tour rapide, profitant de conditions pluvieuses pour rétablir la situation après un vendredi qui l'avait conduit à une forme de résignation. Et quelques jours après un Grand Prix d'Azerbaïdjan qui l'avait fait souffrir du dos.

"Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux !", a-t-il lâché samedi soir. "Avec Ang [Angela Cullen, sa physio], on s'est fait la plus grosse des accolades au fond du stand, car on a tous les deux travaillé très dur, et cette dernière semaine a été un véritable défi. J'ai tellement de chance de l'avoir avec moi au quotidien pour travailler sur la douleur et remettre mon corps en état, et puis pour être ici malgré une voiture encore en difficulté. On sait qu'en rythme pur sur le sec, on est encore loin. Mais être dans le top 5 dans ces conditions, c'est génial. Je pense que c'est ma meilleure qualification cette année. C'est très, très similaire à ma première qualification en Australie en 2007 en termes d'enthousiasme."

Lewis Hamilton a pourtant dû composer avec des températures de freins compliquées à gérer lors de la séance de qualifications. "C'était difficile pour tout le monde", a-t-il admis. "J'avais aussi une grosse différence entre mes disques de freins. L'un était plus chaud que l'autre. Heureusement j'ai pu régler ça dans le tour de sortie. On n'était pas vraiment en mode à fond car on faisait des tours réguliers. Je pense qu'il y avait un peu plus de temps [à trouver]. Mais à la fin, mes pneus étaient un peu finis."

Sur la piste de plus en plus sèche du circuit Gilles-Villeneuve, le septuple Champion du monde a un temps envisagé de chausser les pneus slicks comme son coéquipier George Russell, avant d'y renoncer. "C'était clairement envisagé", a-t-il confié. "Ça séchait assez rapidement, et il y avait vraiment certains endroits du circuit qui paraissaient secs. Mais pour moi c'était un trop gros pari, surtout par cette température. J'ai donc décidé de rester en intermédiaires, et je pense que c'était la bonne décision. Il aurait fallu dix minutes de plus avant de passer en slicks."

Si ce résultat est en partie dû aux conditions de piste, Lewis Hamilton a aussi effectué des modifications après un vendredi qu'il avait qualifié de "désastre" au volant de la W13. Ainsi, même si une course sur le sec devrait compliquer les choses, le Britannique s'attend à du mieux par rapport à son début de week-end.

"Ce n'est pas un saut dans l'inconnu", a-t-il rassuré. "C'est un peu plus souple, le roulis devrait être meilleur, l'équilibre mécanique est différent et ça devrait être beaucoup mieux. George est beaucoup plus heureux avec la direction qu'il a prise. Lors du dernier Grand Prix, ce n'était pas la plus sûre des voitures. Mais ce week-end ça va, on a modifié la hauteur de caisse et ça nous a aidés un peu, même si on a toujours du talonnage. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit dangereux ce week-end."

"J'espère ne pas avoir les mêmes problèmes [de dos] qu'à Bakou, on n'en a pas eu jusqu'à présent ce week-end. Ça devrait aller. On travaille encore sur mon dos avec l'acuponcture, chaque jour, chaque nuit. C'est encore un peu tendu mais j'ai passé la journée et ça ira demain."

