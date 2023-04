Un spectateur a été blessé dans l'accident de Magnussen

Au lendemain d'un Grand Prix d'Australie particulièrement mouvementé, l'organisateur de l'épreuve a fait face à la presse ce lundi matin à Melbourne. Le promoteur a répondu aux problématiques de sécurité, après avoir été convoqué par les commissaires sportifs la veille en raison d'un envahissement prématuré de la piste en fin de course. Un autre incident s'est déroulé lors du Grand Prix, lorsque Kevin Magnussen a heurté le mur et provoqué le deuxième drapeau rouge : un débris de sa monoplace a blessé un spectateur au bras, a priori sans trop de gravité toutefois.

"Le hasard a voulu qu'un membre de notre équipe était présent sur les lieux et l'a vu", a expliqué Andrew Westacott, promoteur du Grand Prix d'Australie en qualité de président de l'AGPC. "Il semblerait que des débris de carbone provenant de la roue aient été projetés à une vingtaine de mètres dans les airs, avant de retomber et de lacérer le bras d'un homme. Notre personnel était au courant de l'incident. Il semble qu'il s'agisse d'un cas isolé. Les grillages contre les débris ne peuvent pas mesurer 20 mètres. Leur hauteur est uniforme dans le monde entier. Nous sommes en conformité avec la réglementation FIA, mais comme pour tout en sport automobile, il faut débriefer après l'épreuve et voir ce que l'on peut faire pour améliorer les choses. J'espère que ce gars va bien. Cela nous rappelle que la sécurité est primordiale en Formule 1."

Le public sur la piste à la fin de la course.

Andrew Westacott est également revenu sur l'envahissement du circuit prématuré, qui va provoquer une enquête des instances. L'organisateur espère que l'issue ne sera pas d'interdire cette tradition à laquelle le public australien tient beaucoup.

"Avec mon directeur général des opérations et d'autres, on a rencontré la FIA et les commissaires hier soir", précise-t-il. "Les commissaires vont, à juste titre, mener une enquête sur les causes de cette situation. On travaille chaque année pour permettre au public d'accéder à la piste à la fin de la course, une fois que les voitures sont passées. Il s'agit clairement d'une infraction à un protocole très solide, un protocole qui a été amélioré chaque année. Quelque chose n'a pas fonctionné correctement et l'enquête a déjà commencé."

"J'espère qu'il n'y aura pas d'interdiction, et je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'en combinant les infrastructures et des plans modifiés et revus, ce qu'il faut toujours faire, on peut maintenir ça l'année prochaine. Mais il est clair que ce qui s'est passé n'était pas une bonne situation."

Propos recueillis par Andrew van Leeuwen