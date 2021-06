Il y aura bien des spectateurs à Silverstone, mais combien ?

Le gouvernement britannique a annoncé lundi qu'il retardait la fin des restrictions sanitaires de quatre semaines jusqu'au 19 juillet, le lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne. Par conséquent, le nombre de spectateurs autorisés lors d'événements est limité. D'après les règles actuelles, les événements extérieurs sont plafonnés à 10 000 personnes ou 25% de la capacité du site, quel que soit le nombre le plus bas.

Cependant, le Grand Prix de Grande-Bretagne participe au programme de recherche sur l'organisation d'événements, créé pour analyser le risque de transmission du COVID-19 dans ce contexte. Les projets pilotes incluent des concerts, des matchs de l'Euro de football et le tournoi de tennis de Wimbledon. Cela signifie que Silverstone pourrait permettre d'enregistrer des informations précieuses sur la viabilité de restrictions relâchées pour les événements sportifs majeurs en plein air.

À l'Euro, pour les matchs ayant lieu à Wembley, on va ainsi passer des 25% actuels (22 500 spectateurs) pour les matchs de poule de l'Angleterre et les deux huitièmes de finale à 40 000 fans pour les demi-finales et la finale, chacun devant fournir une preuve de vaccination ou de dépistage COVID négatif pour accéder au site.

Les restrictions étaient initialement censées être levées le 21 juin, et Silverstone espérait donc accueillir la Formule 1 à guichets fermés le 18 juillet, avec jusqu'à 140 000 spectateurs le dimanche. Cela paraît désormais peu probable, mais l'espoir demeure d'avoir un large public. L'on sait que les dirigeants de la Formule 1 sont en discussion avec le gouvernement britannique pour permettre cela.

Un facteur en faveur d'un public conséquent à Silverstone est le fait que le circuit est particulièrement vaste, ce qui facilite la distanciation sociale par rapport à des stades ou à des sites comme Wimbledon. De plus, sa localisation signifie que la plupart des fans utilisent leur propre voiture pour s'y rendre plutôt que les transports en commun, ce qui limite également les risques de contamination. Les discussions devraient se poursuivre dans les jours à venir, et une décision sera prise cette semaine.

Dans un message envoyé aux détenteurs de billets à la suite de l'annonce du gouvernement, Silverstone a indiqué "rester confiant quant au retour des fans pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 de Formule 1". Le circuit a ajouté : "Nos discussions actuelles avec le département du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport, ainsi qu'avec Public Health England [agence exécutive du département de la Santé, ndlr], sont positives. Nous vous communiquerons tous les détails une fois que nous les aurons."