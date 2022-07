Les sponsors chinois se font attendre chez Alfa Romeo

Si Alfa Romeo a recruté Zhou Guanyu cette saison, notamment aux dépens d'Antonio Giovinazzi, ce n'est pas seulement pour les performances du pilote chinois (septième, sixième puis troisième du championnat de Formule 2) mais aussi pour sa nationalité, lui qui vient d'un pays émergent avec près d'un milliard et demi d'habitants dont il est le premier pilote de Formule 1.

Pour la petite écurie italo-suisse, il s'agissait ainsi d'attirer de nouveaux partenaires, mais pour l'instant, ils ne sont pas aussi nombreux que ne l'espérait le directeur d'équipe Frédéric Vasseur. "Jusqu'à présent, c'est un peu compliqué", admet le Français auprès de Motorsport.com. "Nous avons signé avec SenseTime et nous avions déjà AMX [depuis février], ce sont nos deux principaux sponsors chinois."

"Cela prendra peut-être du temps, j'en suis convaincu, mais peut-être que Zhou doit d'abord marquer des points et être performant pour attirer de nouveaux sponsors. Mais nous avons le sentiment, parce que nous avons des tonnes de contacts, que cela commence à marcher. Mais c'est assez lent. Je sais que ça va être un long processus."

À la signature de Zhou, certains observateurs n'ont pas tardé à affirmer que le pilote chinois n'avait été recruté que pour sa contribution financière, ce qui agace fortement Vasseur : "Vous savez que dans le paddock, il y a un certain nombre d'imbéciles qui ne comprennent pas grand-chose à notre business. Et ce n'est pas parce qu'on donne un pass à un imbécile qu'il est plus intelligent. En fin de compte, je pense qu'il vaut mieux ne pas parler mais agir. Et telle est son approche de la situation."

"J'ai eu une discussion avec Zhou quand ces commentaires d'imbéciles sont arrivés. J'ai dit : 'Zhou, ce n'est pas important, tu devras faire le job, peu importe ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent aujourd'hui. Tu devras faire le job et tu auras un soutien total de l'équipe, et c'est le plus important. Montre à tout le monde que tu en es capable'."

Zhou n'a pour l'instant marqué que cinq points, à comparer aux 46 unités engrangées par son coéquipier Valtteri Bottas, mais il est en progrès en ayant battu le Finlandais trois fois sur les cinq dernières séances qualificatives.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi